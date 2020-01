Cómo cuidar el medioambiente y mejorar la cuenta de resultados

Respuesta . "Life/Fit for REACH es un proyecto internacional cofinanciado por el programa Life de la Unión Europea con el fin de asistir a los Estados Bálticos para mejorar sus prácticas en la gestión de sustancias químicas peligrosas, sobre todo para cumplir con los requisitos de las regulaciones REACH".

Pregunta. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Life/Fit for REACH?

Agnese Meija -Toropova trabaja en el Foro Medioambiental Báltico de Letonia. Hablamos con ella sobre el programa LIfe/Fit for REACH y su objetivo de ayudar a las pymes de la región para mejorar sus prácticas en relación con la manipulación de productos químicos.

Spodriba obtuvo la nueva maquinaria gracias al proyecto llamado Life fit for REACH . para empresas de la región báltica, a las que ayuda a cumplir con las estrictas normas europeas sobre productos químicos.

Un cambio que ya tiene recompensa. La gama eco de la firma representa ahora casi el 25 por ciento del volumen de ventas. Pero Spodriba no se duerme en los laureles. Recientemente se ha hecho con nuevo equipamiento para desarrollar productos incluso más ecológicos.

