El mal uso de los fondos europeos en Eritrea, en "The Brief from Brussels"

Esta falta de control, ha sido denunciada por los activistas de los derechos humanos. Se lo contamos en nuestro programa "¨The Brief from Brussels".

El año pasado, la Unión Europea invirtió 20 millones de euros en Eritrea para financiar la construcción de una carretera. Pero según un artículo publicado por "The New York Times", la infraestructura fue parcialmente construida por trabajadores forzados.

Associated Press

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.