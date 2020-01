Reunión urgente en Bruselas para afrontar la crisis en Oriente Medio

En la agenda de la reunión también figura Libia, donde se han intensificados los combates. Y a la guerra civil se suma ahora el papel que están jugando Rusia y especialmente Turquía, país que no descarta una invasión militar.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.