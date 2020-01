'Stolpersteine', el monumento más grande del mundo sobre el Holocausto

El año pasado, el artista viajó 270 días para instalar sus llamadas 'piedras de tropiezo'. El proyecto de arte que comenzó a principios de la década de los 90 no tiene fin. Regularmente hay nuevas demandas por parte de familiares de víctimas del régimen nazi.

"Con cada letra grabada a golpe de martillo, desde ese momento las palabras adquieren un nuevo significado. Asesinato y muerte no son solo palabras, sino algo real que puedes tener en tu mano", cuenta Gunter Demnig, artista.

