De momento no hay aviso de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes. En estado de emergencia mayor tras las nuevas sacudidas, Puerto Rico sufrió el pasado martes 7 enero un sismo de magnitud 6,4, el peor en un siglo provocando un muerto, cerca de 2.000 refugiados y miles de viviendas dañadas.

