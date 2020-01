'Zapatos rojos' contra la epidemia de feminicidios en México

Una marea de zapatos rojos inunda el Zócalo de Ciudad de México para denunciar la epidemia de los feminicios Se trata de una obra itinerante, creada hace una década por la artista mexicana Elina Chauvet, cuya hermana fue asesinada.

"Las mujeres no salían a hablar de la violencia a las mujeres a la calle. En estos diez años del proyecto he visto como esto ha evolucionado y ha cambiado y las manifestaciones que hay ahora son absolutamente necesarias porque no se puede lograr un cambio sin que se vea que hay una inconformidad", señalaba Chauvet.

El proyecto 'Zapatos rojos' comenzó su andadura en Ciudad Juárez, tristemente famosa por su elevada cifra de feminicidios.

Según Chauvet, los zapatos representan la ausencia de las víctimas. El color rojo, la sangre derramada, pero también el amor de las familias por sus hijas o hermanas asesinadas.

Según las cifras oficiales, 916 mujeres fueron asesinadas en México entre enero y noviembre de 2019, por el mero hecho de ser mujeres. Un aumento de más de un 11%, respecto al año anterior.