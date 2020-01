La climatóloga Manola Brunet dirige una serie de iniciativas para recopilar datos históricos del tiempo, algo común en Europa, pero no necesariamente en todo el mundo.

"Antes podían pasar extremos y esto no significa que el clima de antes fuera igual que ahora", dice Quintana. "Este es un comentario que hace gente como mi padre: esto antes ya pasaba. Ya, pero antes pasaba una vez cada 25 años y ahora pasa una vez cada 5 años".

Todas las tendencias de las que informamos en Climate Now se basan en datos recogidos por instrumentos digitales sofisticados, entre ellos satélites.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.