Nueva identidad y nueva vida para los transexuales chilenos

Andy comienza una nueva vida con una nueva identidad. Sale del registro civil con los documentos de cambio de identidad en la mano y una gran sonrisa en el rostro. Este joven es uno de los cientos de transexuales chilenos que han iniciado los trámites para cambiar de nombre y sexo en los documentos oficiales, gracias a la ley de Identidad de Género que acaba de entrar en vigor en el país.

Durante 27 años, Andy se ha sentido atrapado en un cuerpo de mujer y en una identidad que no sentía como suya. Para él, este reconocimiento oficial es, ante todo, una cuestión de dignidad.

"Yo creo que más que cambiar mi vida, me va a dar un trato digno. Para mí, la ley de identidad de género nos da dignidad", afirma.

Cambiar de identidad se convierte en un trámite

La ley de Identidad de Género entró en vigor en Chile hace dos semanas, más de un año después de su aprobación y tras cinco de debates parlamentarios.

Gracias a ella, cambiar de sexo en el registro civil se ha convertido en un simple trámite, que solo exige la presencia de dos testigos. El cambio también es posible para los menores, a condición de que tengan más de 14 años y cuenten con la autorización de los padres o de un juez de familia.

El trámite, además de sencillo es gratuito. Solo hay que pagar el precio de los nuevos documentos y esperar 45 días para que todo esté listo.

Andy, viaje desde la soledad y la depresión hasta el reconocimiento

Andy camina ahora más feliz. Es un joven con pareja, que se siente más a gusto con su cuerpo y con su vida, aunque reconoce que aún le quedan batallas por luchar.

"Paso por días muy complicados. Hay días en los que me gusta demasiado cómo me veo y hay otros días en que me acuerdo que mi cuerpo no concuerda a cómo yo me siento o cómo me veo -asegura-. Es un proceso súper largo. Yo siempre lo digo, inicié esto desde mi infancia".

Cuando nació, sus padres le pusieron el nombre de Darling. Su infancia fue solitaria. Se sentía distinto. Y en la adolescencia ese malestar se transformó en depresión.

A los 18 años, dejó su ciudad natal, Curicó y se mudó a Santiago para estudiar cine. Un viaje que también le sirvió para sentirse por fin libre, al dejar atrás el mundo en el que había crecido como mujer.

Con esta ley, Chile sigue los pasos otros países latinoamericanos que han promulgado en los últimos años leyes que permiten el cambio de nombre y sexo en el registro civil, entre ellos, Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.