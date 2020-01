¿Se puede imprimir un coche en 3D? Un equipo en Zaragoza ya lo hace

En impresión 3D hay muchos sistemas de desarrollo actualmente, pero consiguen hacer piezas pequeñas. Nuestro principal reto era conseguir hacer piezas grandes. Hemos desarrollado sistemas para impresión 3D que pueden aportar mucha cantidad de material en el tiempo. Entonces imprimimos muy rápido. Si nos comparamos con sistemas implantados industrialmente en algunos casos hasta 2000 veces más rápido. El problema que tenemos es que la definición no queda exactamente como debería quedar al final y necesitamos hacer un segundo tratamiento mezclando con fabricación sustractiva para definir toda la geometría final de la pieza que queremos fabricar".

Todavía no, pero los investigadores europeos han fabricado en resina una maqueta en escala 1:2 de la carcasa de uno con ayuda de una tecnología híbrida, que combina la impresión en 3 dimensiones con la robótica.

