López no entiende cómo pudieron confundirse, y explica que la visa que le ha sido otorgada para viajar a Estados Unidos nada tiene que ver con la Semana de la Moda, sino con un evento en la Universidad de Harvard en el que participará.

El equívoco, surgido porque la compañía organizadora de ese evento se llama New York City Fashion Week, no entristece a este joven de la etnia tzotzil. Al contrario. Para este oriundo de Chiapas, de 31 años, es un orgullo poder representar a su estado, y poner en valor el trabajo de sus compañeros artesanos".

Al diseñador indígena Alberto López Gómez, una confusión le ha hecho famoso. Los medios pensaron que sus gabanes y huipiles típicos desfilarían en la famosa Semana de la Moda de Nueva York. Hasta el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le felicitó por su supuesta participación. Pero en realidad sus creaciones étnicas lucirán en un evento dedicado a las comunidades nativas, la American Indian Fashion through the Feathers, que se celebrará en Nueva York el próximo 2 de febrero.

