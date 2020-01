"Tenemos un acuerdo sobre el Brexit e Irlanda del Norte. Nuestra economía nunca ha sido tan fuerte. Hay más gente trabajando que nunca, los salarios aumentan, la pobreza disminuye, y las finanzas públicas están en orden. Pero no es suficiente, y lo sé. La gente espera que su Gobierno haga mucho más. Y quiero que hagamos mucho más" , ha dicho el primer ministro irlandés al anunciar la disolución del Parlamento.

