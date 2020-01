La Reina Isabel II ha aceptado que los Duques de Sussex, Harry y Meghan se muden a Canadá y dejen de lado sus funciones como miembros senior de la realeza británica. Una decisión que ha puesto patas arriba a la Casa Real y que plantea ciertas dudas, sobre todo en lo referente a cómo el joven matrimonio cumplirá su deseo de ser financieramente independiente.

Tras una reunión de emergencia en la residencia de invierno de la familia real británica, el palacio de Sandringham, la reina ha emitido un comunicado fruto de lo que ella ha llamado "conversaciones constructivas".

En él explica que aunque la institución hubiera preferido que ambos continuaran como miembros plenos en activo de la Casa Real, respetan y comprenden su deseo de vivir su propia vida mientras siguen siendo una parte muy importante de su familia. A lo que añade que Harry y Meghan han dejado claro que no quieren seguir dependiendo de fondos públicos. Por lo que se ha acordado un período de transición en el que los Duques de Sussex vivirán entre Canadá y Reino Unido.

Una "simple crisis familiar"

Para muchos expertos el que la Reina diga "mi familia", se refiera a los Duques mediante sus nombres de pila, o se dirija a Harry públicamente como su nieto hace ver que no es una crisis institucional sino familiar. "Es simplemente una crisis familiar, en el fondo estamos ante una triste disputa familiar que todo el mundo quiere resolver. No tiene pinta de que vayan a desvincularse por completo. Creo que todos están por la labor de llegar un acuerdo", cuenta Robert Hardman, autor del libro "Queen of the World".

Hay quienes dicen que la decisión de Harry tiene mucho que ver con un distanciamento con su hermano Guillermo. Pero el lunes, la pareja desmentía las afirmaciones de un periódico que afirmaba que Harry y Meghan se habían alejado del príncipe Guillermo debido a su "actitud intimidatoria".

Aun quedan por resolver algunos asuntos, como quién pagará la seguridad de los Duques, y en concreto qué significa para un miembro de la familia real ser financieramente independiente y qué tipo de trabajos pueden desempeñar. Temas muy relevantes que pueden convertirse en un precedente para si en el futuro, los más jóvenes de la Casa Real también deciden que lo de llevar coronas no va con ellos.