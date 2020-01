"Nos afectará mucho si el volcán Taal estalla porque eso significará que deberemos quedarnos aquí muchos más días y nos quedaremos sin dinero para comprar comida y para pagar la educación de nuestros hijos ", cuenta Maria Georgina, una de las evacuadas. A lo que Rachel Antonio, otra de las vecinas afectadas, añade: " No tuvimos otra opción que marcharnos para poner a salvo a nuestros hijos . Es muy difícil estar aquí, pero lo sería aún más si estuviéramos en nuestras casas que ahora son muy peligrosas".

El desastre ha provocado que en torno a 40.000 personas fueran evacuadas de sus alrededores e instaladas en espacios improvisados . En la capital, Manila, a 60 kilómetros, se recupera la normalidad aunque las escuelas permanecen cerradas y varios vuelos fueron cancelados. A los filipinos les angustia no saber cuándo podrán volver a su casa.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.