El director de cine estadounidense Spike Lee será el presidente de la 73º edición del festival de Cannes. Es la primera persona negra en ocupar este puesto, ya obtenido anteriormente por otros como Pedro Almodóvar, Sofía Loren o Robert de Niro.

En 2018, su película "BlacKkKlansMan" obtuvo muy buena crítica y ganó el Gran Premio del Jurado. Es la adaptación de una historia real sobre un policía que se infiltra en el Ku Klux Klan en los 1970 en un pequeño pueblo de Estados Unidos.

Spike Lee es una cara conocida en la Croisette. Desde el inicio de su carrera en los 80, siete de sus películas se han proyectado en el festival. Un acontecimiento que siempre ha aprovechado para poner sobre la mesa su lucha contra el racismo y el ascenso de la extrema derecha.

"Miramos a nuestros líderes para que nos guíen, para que nos ayuden a tomar decisiones morales... Y me gustaría decir que esto no es algo que solo atañe a Estados Unidos. Esta mierda está pasando en todo el mundo. Esta mierda de la extrema derecha no va solo con América, está alrededor del mundo y tenemos que despertar", expresaba Spike Lee.

Falta de representación en los Óscar

El anuncio del cargo de Lee como presidente llega a la vez que las nominaciones a los Óscar. Una carrera en la que, muchos expertos critican una vez más, la falta de representación de minorías étnicas.

Eddie Murphy, que en "Yo soy Dolemite" interpreta a un proxeneta estadounidense muy conocido en la década de los años 70 no ha logrado ninguna nominación. La única persona negra de esta edición que opta a una estatuilla es la actriz Cynthia Erivo, por su papel en "Harriet", una historia basada en una abolicionista afroamericana que liberó a muchos esclavos negros en 1849.