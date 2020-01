El catedrático hace hincapié en que no existe tal excepción: “La inmunidad europea está regulada en un acta de 1979 que dicta que un eurodiputado tiene las mismas prerrogativas que los diputados y senadores españoles. Un diputado puede ser detenido si ya existe un auto de procesamiento”. Además, añade que si la Unión Europea aplica –literalmente- lo que establece dicha acta, no habría ningún motivo de disputa entre Europa y España.

“Puigdemont corre un grave riesgo viniendo a España, si yo fuese su abogado le diría que no lo intentase”, añade Ruiz.

El experto sostiene que el derecho europeo distingue entre la inmunidad de la que goza un eurodiputado en su estado y de la que goza en el resto de estados. “ Mientras en el resto de estados no podría ser detenido, en su propio estado, esta acta asegura que se le aplica el mismo régimen jurídico que el resto de parlamentarios nacionales . Al establecer este régimen está dando la oportunidad de que la justicia española lo detenga”, sintetiza.

En la práctica, esto no es tan sencillo, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene la euroorden, con lo cual, a ojos de la justicia española, Puigdemont podría ser detenido. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, lo define como una situación “muy compleja” ya que no hay precedentes en los que basarse.

Además, ha asegurado que podría viajar a España porque cuenta con inmunidad como eurodiputado, pero “tiene que tomar medidas, porque el Estado ha demostrado que no respeta el estado de derecho”. Antes de entrar en el país, el expresidente catalán piensa asegurarse de que no será detenido.

