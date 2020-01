El sindicato CCOO denuncia que el Plan de Emergencia del Sector Químico de Cataluña no funcionó y que tampoco saltaron las alarmas de confinamiento. Afirman que ya se habían detectado problemas en ese sentido, que fueron señalados en reuniones con la Generalitat y la patronal.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha desplazado al lugar, desde donde ha pedido calma a la población. Las autoridades aseguran que la nube de humo no es tóxica .

