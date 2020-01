Se vendan los ojos porque "decidimos que no queríamos ser identificadas con ninguna persona o institución. Las vendas nos cubren los ojos cuando nos enfrentamos al gobierno, que también representa a las instituciones que hacen la vista gorda ante la violencia contra las mujeres" dijo una representante a Pristina Insight que, citando un estudio reciente de la OSCE revela que el 48% de los kosovares creen que la violencia de género es un asunto doméstico que debe arreglarse en el hogar.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.