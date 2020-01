El cine se rinde al bisturí digital

El rejuvenecimiento digital pisa el acelerador como nueva apuesta del cine.

Lanzada en la primera década de este siglo, esta tecnología se implementó con éxito en la pantalla con Brad Pitt interpretando a Benjamin Button, un personaje que nace viejo y va perdiendo años a medida que avanza la película.

"El panorama de los humanos digitales es muy emocionante porque durante mucho tiempo fue muy, muy, muy difícil crear un humano digital. Creo que uno de los primeros humanos digitales realistas fue Benjamin Button en 'El curioso caso de Benjamin Button'. Pero ahora se están viendo más y más cintas con este tipo de tecnología, por lo que a pesar de que todavía es cara, estamos viendo más películas como 'Géminis' y 'El irlandés' donde se están creando humanos digitales", explica Darren Hendler, director de Digital Human Group.

En 'Géminis', de And Lee, Will Smith se enfrenta a un enemigo que no es otro que él, veinte años más joven.

"Esto abre otros horizontes y permite a los actores interpretar su papel en diferentes momentos de su vida y a diferentes edades, lo que es increíble para ellos, poder interpretar papeles que tal vez nunca podrían haber hecho antes", dice Stu Adcock, jefe de Movimiento Facial en Weta.

Es el ordenador el que analiza la interpretación y la expresión de los actores, gracias principalmente a los sensores colocados en las caras de los actores, para envejecerlos o rejuvenecerlos según dicte el guión.

La compañía Industrial Light and Magic, creada por George Lucas, creó los efectos para 'El irlandés' de Martin Scorsese.

"En este proyecto específico, Marty no quería animar fotogramas clave, cambiar ninguna de las expresiones ni nada, ninguna de las actuaciones. Así que, no hay animación. Todo lo que están viendo está hecho por el ordenador, que ha entendido e integrado en el programa la actuación del actor, sin alterarla", cuenta Pablo Helman, supervisor de efectos visuales en Industrial Light and Magic.

La historia de 'El irlandés' sucede durante varias décadas. En ella, Robert De Niro, de 76 años, y Al Pacino, de 79, sorprenden con una magistral cirugía digital.