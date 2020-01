La resolución reclama enviar una misión de investigación al país para evaluar la situación y que se mantenga el Grupo Internacional de Contacto desde el que trabaja la Unión Europea. No obstante, también advierte de que "los intentos previos de abordar la crisis a través de la negociación y el diálogo no han generado resultados tangibles".

Una facción minoritaria respaldó a Luis Parra como presidente con el apoyo de la bancada oficialista y, posteriormente, Guaidó fue votado como presidente de la Asamblea Nacional el mismo 5 de enero por un grupo de 100 diputados que se reunió en una sesión paralela en la sede del diario "El Nacional" al no poder acceder al Palacio Legislativo.

