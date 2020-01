Euronews Hoy | Las noticias del jueves 16 de enero de 2020

No hay acuerdo sin embargo sobre las consecuencias y dirección de los cambios planeados por el presidente ruso Vladímir Putin con una reforma constitucional de alcance distinto según los kremLinólogos que lo valoren. En un día en el que Irán empieza a recibir peticiones de inmdenizaciones del vuelo comercial ucraniano derribado fijamos nuestra atención en Alemania, Grecia y Honduras. Pero hay bastante más. Les ofrecemos las claves del día en 15 minutos.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.