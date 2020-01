La jueza Ekaterini Sakelaropulu será la primera presidenta de Grecia

Por primera vez el ejecutivo heleno no propone a un presidente saliente perteneciente a su propio partido. Hecho que se debe, según los analistas, a las malas relaciones entre Mitsotakis y el actual jefe del Estado Prokópis Pavlópulos.

Precisamente, fue el Gobierno anterior del líder de Syriza Alexis Tsipras quien la eligió para presidirlo en 2018. Mitsotakis pretende así contar con el mayor número de apoyos en el Parlamento para su nombramiento. En una primera votación necesitará 200 votos, su partido Nueva Democracia cuenta con 158 escaños. Si no se obtuviera el respaldo de dos tercios de los diputados, la votación se repetirá cinco días después. En caso de necesitarse una tercera sesión, su aprobación necesitaría tres quintos, es decir, 180 votos.

