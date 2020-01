Por fin lluvia sobre los incendios de Australia | No Comment

no comment

Las lluvias caídas en las últimas horas en el sureste de Australia han dado un respiro a los bomberos y a los ciudadanos atenazados por semanas de calor extremo. Los bomberos reconocen que no servirán para apagar todos los focos, pero se trata de una ayuda inestimable. Muchos lo han celebrado en las redes sociales.

