Y no se trata de una teoría, comor recuerdan los investigadores. Ya ocurrió en 2003 con los grandes incendios en la región alpina de Victoria.

Otra amenaza es que la abundante ceniza, que no puede ser retenida por la vegetación, termine en los ríos provocando muertes masivas de peces y plantas fluviales, como escriben los investigadores Paul McInerney, Gavin Rees y Klaus Joehnk en The Conversation.

La presencia de ceniza y otros restos no es peligrosa para la salud.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.