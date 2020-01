"Estamos destruyendo un modelo social que todo el mundo ha envidiado, cuya modificación pondrá a muchas personas en dificultades. En las palabras de la dama de hierro Margaret Tacher "vamos hacerles creer que vamos a trabajar para los más pobres", esta situación me repugna", dijo una manifestante en Marsella, al sur de Francia.

Las movilizaciones en Francia están disminuyendo aunque esto no significa que se acerque el final, así lo han asegurado los sindicatos. Una nueva jornada de protestas contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron ha concentrado al menos 82 mil manifestantes en varias regiones y 250 mil en París.

