La UE negociará su ampliación con Albania y Macedonia del Norte

Albania y Macedonia del Norte, negociarán su incorporación a la Unión Europea a partir del segundo trimestre del año.

El comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, aseguró que Macedonia del Norte y Albania están listas para abrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Es la primera precisión de fecha después de que el Consejo Europeo no precisara un plazo en octubre pasado_: "Tenemos que hacer que el proceso de adhesión sea más creíble, lo que significa que si estamos de acuerdo en algo debemos hacwerlo: Si estamos de acuerdo en que las negociaciones de adhesión deberían comenzar, entonces realmente comenzamos; si estamos de acuerdo en que las reformas deben ser hechas, entonces las reformas deben ser hechas y así debe ser en ambos sentidos. Consideramos que estos países están listos para comenzar las negociaciones de adhesión. Pero necesitamos involucrarnos más con los estados miembros para convencerlos; por eso he venido a hablar con las autoridades albanesas para que me ayuden a convencer a los estados miembros"._

Macedonia del Norte es candidata oficial para adherirse a la UE desde 2005, pero el inicio de las negociaciones con Bruselas se ha paralizado durante años, principalmente por la disputa con Grecia respecto al nombre de la exrepública yugoslava.

En octubre Francia, Dinamarca y Holanda, bloquearon la apertura de las conversaciones.

La expansión de la UE se ha demorado permanentemente por la depresión de la crisis económica, la crisis de inmigración y el Brexit.