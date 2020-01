Al ver que no podían pasar esperaron a que el presidente saliese para perseguir y abuchear al coche oficial por las calles. Las protestas contra los planes del Gobierno francés de revisar el sistema de pensiones se llevan a cabo desde hace semanas. Este sábado se cumplen 45 días de una huelga cuyo fin es que se anule la reforma.

