Greta Thunberg anuncia protestas ante la cumbre de Davos

Greta Thunberg lanza una advertencia. La activista contra el cambio climático participó el viernes en una manifestación la ciudad suiza de Lausana en la que prometió una fuerte movilización ante una de las principales cumbres mundiales de líderes internacionales y grandes empresarios: "A los líderes mundiales y a los que están en el poder, me gustaría decirles que aún no han visto nada, aun van a ver mucho más, se lo podemos asegurar. Y ese es el mensaje que llevaremos al Foro Económico Mundial de Davos la próxima semana"

