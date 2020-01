Liliana Segre "No creo que podamos revivir otro Holocausto"

Liliana Segre, de 89 años es senadora italiana y superviviente del Holocausto.

Desde noviembre permanece bajo escolta por amenazas, fruto del creciente clima de odio que se vive en Italia

Pese a ello, Segre es optimista y compadece a los radicales. No está en los medios sociales pero sabe que recibe alrededor de 200 mensajes de odio al día

Segre fue deportada desde Italia al campo nazi de Auschwitz en 1944, cuando tenía 13 años. Fue uno de los 776 niños italianos enviados a este calvario, y de los cuales solo 25 sobrevivieron.

Euronews: 75 años después de la liberación de Auschwitz, ¿Qué ha significado para usted volver y hablar de lo que vivió allí?

Era demasiado difícil encontrar las palabras adecuadas capaces de describir lo que habíamos visto y sufrido Liliana Segre Senadora italiana y superviviente del Holocausto

Liliana Segre: "Al regresar de Auschwitz, casi ningún superviviente podíamos hablar de ello, tuvo que pasar mucho tiempo. Era demasiado difícil encontrar las palabras adecuadas capaces de describir lo que habíamos visto y sufrido y más imposible aún para los que no lo vieron o sufrieron, comprender lo que soportábamos, y volver a una vida normal después de esos terribles años.

Por supuesto, había grandes diferencias incluso entre nosotros, había intelectuales que eran personas sensibles y estaban muy bien instruidas. Esas personas podían hablar e incluso escribir sobre ello, el escritor Primo Levi escribió sobre Auschwitz , sobre cosas que eran imposibles de describir. Yo era muy jovencita, cumplí 15 años cuando regresé. Me sentía muy diferente a la gente de mi edad y los pocos miembros de mi familia que quedaban (Liliana Segre perdió a casi toda su familia en Auschwitz, nota de cecilia ) y elegí el silencio. Un silencio pesado. Pero era mejor no hablar que hablar y no ser entendida".

Euronews: Qué le ha llevado a romper ese silencio y cuándo sucede ? (Liliana Segre empezó a hablar y a ser testigo 45 años después, a los 60 años)

Sólo cuando me convertí en abuela fui capaz de hablar de lo que había vivido en los campos. Fue como vomitar; hoy no me arrepiento Liliana Segre

L.S: "No es fácil contar algo tan duro sin gritar, sin llorar, sin interrupciones. Antes hay que prepararse y trabajarse a sí mismo. A mí me llevó muchos años y luego algo sucedió dentro de mí. Supongo que fue simplemente la alegría de la vida, me convertí en abuela. Y finalmente fui capaz de hablar (sobre ello): ha sido un largo y difícil camino, pero hoy estoy muy orgullosa. Fue como vomitar, es una palabra desagradable, pero se me ocurrió la idea, fue como cuando alguien tiene algo en el estómago y no puede deshacerse de ello y entonces finalmente.

Euronews: Las palabras son como la terapia

L.S:"Las palabras pueden herirte como una roca y pueden ser difíciles de encontrar, difíciles de entender. Personalmente me ayudaron mucho y todavía me ayudan.

Euronews: ¿Algún día ha borrado de su mente Auschwitz?

"Bueno, todas las mañanas cuando me ducho, veo mi tatuaje en el brazo ,que forma parte ya de mí. No puedo olvidar mi tatuaje, como tampoco puedo olvidar mi nariz con ese número que en cierto modo me representa. Nunca me he liberado, esa memoria está siempre ahí. Soy yo".

-Euronews: ¿Cómo habló de este número con sus hijos y nietos?

L.S: "Nunca he hablado de ello con mis hijos como lo estoy haciendo ahora contigo. Mis hijos se dieron cuenta de que otras madres no tenían el tatuaje, y en los años 60 no estaban tan de moda. Desde bien pequeños empezaron a pedirme explicaciones. Yo les respondía: cuando seas un poco mayor, te lo contaré. Nunca llegué a ese punto y dejaron de preguntarme, en cierto modo todos crecimos juntos".

Euronews: Cada día recibes docenas y docenas de mensajes de odio a través de las redes sociales ¿Qué clase de gente-cree- se esconde detrás de ellos, y qué clase de sociedad estamos construyendo para que esto ocurra?

L.S:"Sinceramente, lo siento por esa gente, si en su vida no eres capaz de hacer nada más que enviar un mensaje de muerte a una persona que ya tiene 90 años, bueno, qué puedo decir: esa gente debería usar mejor su tiempo: viendo la televisión, dando un paseo, besando a un niño, leyendo un libro... eso es la vida"

El antisemitismo no ha vuelto a Europa porque ese tipo de odio siempre ha estado ahí. La diferencia es que hoy podemos hablar de ello Liliana Segre

Euronews: Pero el antisemitismo ha vuelto en Europa

L.S: "Disculpe, ha vuelto sólo porque hablamos de ello (antisemitismo) , pero creo que este tipo de odio siempre ha estado ahí. Cada 25 de abril los antisemitas nos hacen ver que ya no son antisemitas. La gran diferencia y lo más importante es que hoy podemos hablar de ello".

( El 25 de abril se conmemora el fin de la ocupación alemana y del gobierno fascista que tuvo lugar en 1945.

Euronews: ¿Ve alguna similitud con el pasado. ¿Un riesgo real de que se repita la historia?

No creo que podamos volver a esos horrores. En democracia-espero-que haya más gente justa que injusta Liliana Segre

L.S: "Absolutamente no, no en la forma en que lo he vivido, en un enésimo grado, no creo que podamos volver a esos horrores. Ciertamente viviendo en una democracia, espero que haya más gente justa que injusta".

Euronews: ¿Qué medidas puede tomar una sociedad?

L.S: "No tengo recetas para esos males que considero muy antiguos, pero creo en los cursos cíclicos de la historia".

Euronews: Hace 75 años estuvo muy cerca de la muerte. ¿Todavía le tiene miedo?

L.S: "Supongo que todos le tenemos miedo a la muerte, Yo prefiero, evidentemente la vida, creo más en los seres humanos y espero seguir siendo yo misma hasta el final.

Euronews: El ser humano, como usted dice, tiene que ser libre

L.S: "libre y pacífico, sí"

Euronews: Muchas gracias Liliana; esperemos verla así de activa muchos años

L.S: "Muchas gracias, muy amable. Todavía me queda mucho por hacer"