Entrevista a Luis Garicano: "Europa necesita tener recursos propios"

Este jueves se celebra una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas para decidir los presupuestos europeos, cuánto debe aportar cada país y cuales deben ser las prioridades de gasto. Es importante porque va a determinar en gran medida hacia donde va la Union Europea.

Hemos entrevistado al eurodiputado Luis Garicano para tratar de analizar las claves de esta negociación para Espana.

Ana Lázaro Bosch, euronews

El campo español está enfadado, está preocupado. Y aqui en Bruselas se está proponiendo un recorte del 14%. ¿Cómo se puede salir de esta situación?

Luis Garicano, eurodiputado del partido Ciudadanos

La situación es muy compleja. Estamos hablando de un presupuesto no sólo para un año, sino para siete años. Y la realidad es que con el agujero que deja Reino Unido en las cuentas, la presidencia del Consejo propone recortar en agricultura. Desde el Parlamento Europeo, desde Ciudadanos, nos oponemos a estos recortes y vamos a proponer alternativas para que eso no suceda.

Ana Lázaro Bosch, euronews

Otra política clave para España ha sido la política de Cohesión que ayuda a reducir las desigualdades entre las diferentes regiones. Aqui el recorte propuesto es del 12%. ¿Cómo puede afectar esto a España?

Luis Garicano, eurodiputado del partido Ciudadanos

Hay dos políticas grandes de Europa que representan, cada una, un tercio del presupuesto, que son la Agricultura y la Cohesión. Como hay un agujero por la salida de Reino Unido se dice: pues las dos políticas estrellas se cortan. Pero la realidad es que Europa no ha disminuido las diferencias regionales tanto como debería, y tanto la Cohesión como la Agricultura, en nuestra opinión, las tenemos que defender. Y tenemos que defenderlas sin subir los impuestos, sin hacer que los países contribuyan más. Creemos que esto se puede hacer.

Ana Lázaro Bosch, euronews

¿Cómo se puede cuadrar el círculo con el hueco que deja Reino Unido en las finanzas? ¿Seguir teniendo dinero para Agricultura y Cohesión, y al mismo tiempo también para otras políticas?

Luis Garicano, eurodiputado del partido Ciudadanos

Sí, también para las políticas de futuro. Porque por un lado queremos hacer nuevas políticas medioambientales y acabar con la brecha digital y el retraso europeo. Por otro lado queremos conservar estas políticas de Cohesión y Agrícolas. Y por otro lado tenemos menos ingresos. ¿Cómo cuadramos ese círculo? Nuestra visión es que Europa no tiene ahora mismo sus propios recursos, todo son contribuciones de los Estados miembros. Lo que hace falta es dotar a Europa de los recursos propios de una manera que no afecte directamente a los ciudadanos. Y hay dos soluciones que nos parecen sensatas. Una tiene que ver con los que contaminan fuera de la Unión Europea y exportan a Europa. Hay que asegurar que ellos también pagan en frontera los mismos costos medioambientales que pagan las empresas europeas. Eso se llama un ajuste en frontera. Y también las empresas digitales que no pagan impuestos en Europa, que tienen unas contribuciones mínimas, recuerdo que por ejemplo Netflix paga en España 3.000 euros de impuestos. Eso no puede ser y hay que asegurar que estas empresas pagan sus impuestos a Europa. Y ahí podremos cuadrar este círculo tan complejo.

Ana Lázaro Bosch, euronews

Ya que ha mencionado el tema, hemos visto cual es la reacción de Estados Unidos cuando intentamos imponer tasas a sus empresas. ¿Cómo puede Europa hacer frente a esto?

Luis Garicano, eurodiputado del partido Ciudadanos

La realidad es que esto no lo puede hacer un país por separado. Lo intentó hacer Francia y, efectivamente, Trump apretó a Macron y le obligó a dar un paso atrás. España lo va a intentar pero tampoco puede y también ha dado un paso atrás. Por eso planteamos que esto tiene que ser una política europea. Hay que resolver este problema. No puede ser la desventaja competitiva en la que quedan las empresas españolas que pagan sus impuestos frente a empresas multinacionales que no los pagan. Pero esto hay que resolverlo a escala europea. A escala europea Trump se tendrá que aguantar porque somos una superpotencia igual que ellos.