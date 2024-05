Por Euronews

SpaceX está lista para lanzar 20 satélites de Internet Starlink desde California esta noche (9 de mayo), incluyendo 13 con capacidad de conexión directa a dispositivos móviles.

Un cohete Falcon 9, equipado con los satélites Starlink, está programado para despegar desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg esta noche, en una ventana de tiempo de dos horas que se abre a las 23:20 EDT (03:20 GMT del 10 de mayo).

Inicialmente, SpaceX tenía previsto el lanzamiento anoche, pero tuvo que suspenderse ese intento. La compañía retransmite en directo estos lanzamientos desde su cuenta de X, desde cinco minutos antes de que se abra la ventana de lanzamiento.

La primera etapa del Falcon 9 regresará a la Tierra aproximadamente 8 minutos después del lanzamiento, si todo sale según lo planeado. Aterrizará en el barco no tripulado "Of Course I Still Love You", que estará ubicado en el Océano Pacífico de manera totalmente autónoma.

Según la descripción de la misión de SpaceX, este será el cuarto lanzamiento y aterrizaje para esta primera etapa en particular y gran parte del éxito de la compañía al poder reutilizar la fase propulsora para futuros lanzamientos con el considerable ahorro de costes que implica.

Mientras tanto, la segunda etapa del Falcon 9 continuará llevando los satélites Starlink a la órbita terrestre baja (LEO), donde serán desplegados aproximadamente una hora después del despegue.

Los lanzamientos consecutivos no son una novedad para SpaceX en estos días. Por ejemplo, el 30 de marzo, la compañía lanzó dos misiones: un grupo de satélites Starlink y el satélite de telecomunicaciones Eutelsat 36D, ambos con menos de cuatro horas de diferencia, desde la Costa Espacial de Florida.