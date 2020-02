Es un nombre que pisa fuerte; Christian Louboutin tiene a todas las mujeres a sus piés porque las calza con estilo, y stiletto, desde hace desde hace casi tres décadas.

El hombre que reiventó el tacón de aguja ha hilado fino en su carrera hasta tal punto que el Palacio de la Porte Dorée en París le dedica una exposición hasta el 26 de julio, donde se pueden ver sus modelos de suela roja que han seducido a mujeres acostumbradas a pisar la alfombra roja; desde artistas como Madonna hasta princesas como Carolina de Mónaco, quien fue una de sus primeras clientas, sin olvidar a Aretha Franklin que pidió ser enterrada con unos Louboutin.

Y según cuenta la leyenda, fue precisamente en este lugar, el Palacio de la Porte Dorée, la Puerta Dorada, donde nació su vocación cuando con 10 años acudió a este museo y vió un cartel que prohibía los tacones de aguja porque rayaban los suelos. Este cartel quedó marcado al rojo vivo en la memoria del diseñador.

Tacones lejanos que dejaron huella en el diseñador Christian Louboutin como él mismo confiesa.

No me gusta que cuando se ven mis zapatos se piense "tienen pinta de ser cómodos"

" En cuanto se calzan unos tacones, se cambia la postura, se cambia la silueta, se cambia el dibujo del cuerpo; conceden una nueva conciencia del propio cuerpo. Por eso me gustan los tacones,Pero también me gusta el calzado plano; entiendo que cada uno tiene libertades diferentes y en consecuencia gustos diferentes.

No me gusta que cuando se ven mis zapatos se piense "tienen pinta de ser cómodos". Para mí lo importante, es que cuando vean mis zapatos se exclamen ¡Que bonitos!, ¡Como me gustan! Y eso no coincide siempre con la comodidad. Pero también es verdad que la comodidad es algo en lo que se debe indagar".

Y de hecho, Louboutin presume de ser pionero en el diseño de deportivas, "siempre he dibujado deportivas y cuando empezamos a hacer hombre nos dimos cuenta de que los números más pequeños se agotaban rápidamente porque eran comprados por mujeres."

Un tacón bajo palio para expresar su pasión por España y por su trabajo

Los zapatos expuestos provienen de los archivos de Louboutin y de colecciones privadas como la de Yves Saint Laurent e incluye modelos inspirados en España, como el gran paso de Semana Santa que preside la sala con un tacón bajo palio.

"Me encanta España, lo que más me gusta es la pasión del carácter español. El paso ha sido construido en la Orfebrería Religiosa de Villarreal, en Sevilla. Es un objeto en principio religioso, pero hemos retirado las cruces y todo lo que hacía referencia a la religión y he guardado la idea de la pasión. Siento pasión por mi trabajo, por los zapatos, por eso me pareció normal meterlos bajo palio, para que sirva de protección a mi gran pasión, un gran tacón de cristal."

El comisario de la exposición, Olivier Gabet, subraya el carácter excepcional y único de esta muestra.

" Es una exposición muy completa, y es completa porque refleja la imagen de este creador que desde hace 30 años crea algo que conecta con la cultura popular, la palabra misma Louboutin, ha pasado un nombre génerico. Cuando se dice unos Louboutin, pienso que todo el mundo sabe de que estamos hablando".

En efecto, los Louboutin como los Manolo Blanick son populares pero no por su precio, lo que no le impide vender más de 700 000 pares al año, así que aprovechen para admirar en su todo su esplendor las obras de este creador que afirma que su objetivo es "aportar placer a las mujeres".