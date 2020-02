El coronavirus toca pero no hunde la economía mundial

El brote de coronavirus ha hecho caer en barrena a economías, empresas y mercados financieros internacionales.

Desde Wall Street, a Londres y Asia, las bolsas de todo el mundo viven su peor semana desde la crisis financiera.

Una montaña rusa

"Es una montaña rusa para los grandes mercados, especialmente para Wall Street", comenta Jackson Wong, Director de gestión de activos de Amber Hill Capital. "No veíamos este tipo de pérdidas abruptas desde hace mucho tiempo, porque ahora el coronavirus se está extendiendo rápidamente por todo el mundo":

Pero para muchos se trata de correcciones: Los índices han caído más de un 10% desde sus picos récord de febrero del año pasado.

O una corrección del mercado

"Desde nuestra perspectiva, hay todavía un apoyo fundamental no solo para la economía, sino para el avance del mercado de acciones desde aquí", mantiene Eric Wiegand, director de gestión de carteras de US Bank. "Diríamos que esto es una corrección. En este punto, no es indicativo de ninguna caída malévola en el precio de las acciones".

Pero el momento es muy complicado. La economía mundial se ha debilitado lo suficiente para coger el virus de un año de guerra comercial entre China y Estados Unidos y ralentizar el crecimiento en Europa.

La inseguridad es un veneno

"No pinta bien, se podría decir que la bolsa de valores está infectada en el sentido literal de la palabra", asegura Robert Halver, Director de investigación de mercado de Baader Bank. "No quiero ser cínico, pero es así. Aún no sabemos cómo tratar este virus, es una nueva dimensión. Y lo que es peor, no sabemos cómo este virus afectará a la economía mundial. La inseguridad es un veneno para el mercado".

Menos viajes, menos turismo

El contagio mundial está reduciendo los viajes internacionales. El petróleo se está hundiendo, ya que los agentes anticipan la caída de la demanda. Brussels Airlines ha anunciado el recorte de un 30% de los vuelos al norte de Italia por culpa del Covid-19.

Así que si usted no viaja ni sale mucho, al menos podrá ahorrar. Pero eso también significa que su país perderá. Para muchas naciones y regiones el turismo, los sectores hotelero y de transporte, son fuentes de ingresos fundamentales, como en Italia.

Asociaciones profesionales locales calculan que la cancelación de reservas turísticas llegará al 90% en el mes de marzo.

"No podemos cerrar un día todo y reabrirlo al día siguiente"

"No podemos cerrar todo un día y reabrir todo al día siguiente", dice el ministro de cultura italiano Dario Franceschini. "Todas las decisiones que tomamos siguen las pautas de las autoridades sanitarias y del sentido común. Respecto a museos, cines y teatros tomaremos decisiones en coordinación con las autoridades competentes.Veremos en qué zonas geográficas se pueden reabrir porque la vida en Italia debe seguir adelante".

El salón del automóvil de Ginebra se ha cancelado, igual que el Mobile World Congress de Barcelona. El Gobierno suizo ha prohibido las concentraciones de más de mil personas o máspor temor a contagios del coronavirus al menos hasta el quince de marzo.