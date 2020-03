La misión casi imposible de encontrar un billete para volver a casa

Una espera desesperante la de los europeos que intentan volver a casa. Este es el panorama en muchos aeropuertos del mundo. Pasajeros angustiados que quieren regresar a sus países de origen ante la expansión de la pandemia. Pero con las fronteras cerradas y las compañías aéreas reduciendo al máximo sus vuelos, resulta cada vez más difícil encontrar un billete. Estos son testimonios de una misión casi imposible.

"Antidisturbios y militares apuntaban a la gente"

"Me dijeron que las fronteras se iban a cerrar al día siguiente", cuenta Stephen Meehan, irlandés atrapado en Perú. "Nos trasladamos al aeropuerto y fuimos recibidos por policías con antidisturbios y militares, que no tenían ningún reparo en apuntar a la gente con sus armas. Hicimos todo lo que pudimos para marcharnos, pero no nos dieron tiempo suficiente, no ha sido culpa nuestra. No podemos irnos de la ciudad, estamos bloqueados y lo único que queremos es irnos pronto a casa".

"Cuando estaba en el aeropuerto internacional de Bogotá, en Colombia, había otros españoles en la misma situación que yo", explica Yaiza Martín Fradejas, viajera española y periodista de Euronews. "Fue muy difícil encontrar una plaza en un vuelo a España. Algunos vuelos fueron cancelados, otros eran muy caros".

"Buscamos vuelos desde todas las ciudades australianas a todas las ciudades británicas"

"Mi hija tenía que haber volado de vuelta desde Australia hoy vía Abu Dhabi", relata la británica Victoria Tuckman. "Pero todos los vuelos han sido cancelados y ahora ella y su amiga están bloqueadas en Melbourne y no sabemos cómo traerlas a casa. Seis personas hemos estado rastreando en internet vuelos desde todas las ciudades australianas con destino a todas las ciudades británicas con escala en cualquier lugar del mundo y no hemos podido encontrar ninguno. El único que hemos visto cuesta ahora 14.300 libras para las dos. No sabemos cómo las vamos a traer a casa".

Con cada vez menos opciones de vuelos comerciales disponibles para los europeos atrapados en el extranjero, muchos piden ahora a los líderes políticos del continente que incrementen el número de vuelos de rescate apoyados por los Gobiernos para ayudarles a volver a casa con los suyos.