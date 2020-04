COVID-19: el dios hindú de la muerte hace campaña proprevención

Abhijit Sadhukhan, un vecino de Calcuta, vestido como Yamraj, el dios hindú de la muerte, protagoniza una campaña destinada a que la gente tome conciencia de lo peligroso que es el nuevo coronavirus:

"He venido vestido como Yamraj para decirle a la gente que el número de personas que contraen el coronavirus está aumentando día a día. La gente no lo entiende, así que he venido a decirles lo importante que es usar mascarillas y quedarse en casa. Si no se quedan en casa, sus posibilidades de contraer el virus aumentan. Si la gente no escucha, entonces Yamraj, el dios de la muerte, se los llevará. Así que he venido aquí para que lo entiendan".