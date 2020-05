El paso letal del COVID-19 por la España vacía

Se creían a salvo de la pandemia de coronavirus, pero tampoco aquí, en la llamada España vacía se han librado. Al contrario, a su paso por este pueblecito de Soria, a tres horas de coche al norte de Madrid, ha dejado una estela de muerte y desolación.

Duruelo de la Sierra tiene un millar de vecinos, su alcalde, Alberto Abad, que también contrajo la enfermedad, ha visto cómo entre el 26 de febrero y el 5 de abril el virus se llevaba a 13 habitantes de su ayuntamiento.

"Jamás, jamás -recuerda- se ha visto en la historia de Duruelo que se hayan muerto cuatro en un día. Aquí lo normal, en Duruelo, es que haya uno o dos al mes, un mes con otro, ¿no?"

Tres sanitarios del centro de salud también se enfermaron de Covid-19, lo mismo le ocurrió a Mercedes Pascual, que trabaja en la residencia de ancianos. Ha estado 6 semanas en cuarentena en su casa, y solo ahora empieza a sentirse mejor.

Cerca de allí, en Cabrejas del Pinar, que sólo tiene 380 vecinos, nueve han muerto por Covid-19, esto es el 2% de su población

Eusebio Soria pasó 11 días en el hospital y ahora sigue recuperándose en su casa. Todo comenzó con fiebre súbita y escalofríos, todavía no se explica cómo se pudo contagiar.

"Yo pensaba -dice- que estaba por ahí pero que todavía no había venido aquí. Yo no sé si me lo traje de Madrid y me brotó tarde, porque yo he estado con muchos compañeros y no se lo he pegado a ninguno."

Soria, uno de los territorios más despoblados de Europa, con ocho personas por km cuadrado, y sin embargo la mortalidad por coronavirus en esta provincia castellana es más del doble que la del resto España.