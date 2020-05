Trabajadores europeos en Londres en paro y sin hogar

Trafalgar Square, en Londres, ha cambiado los turistas por los indigentes. La emblemática plaza es un punto de distribución de comida. Muchos de quienes acuden allí son personas sin hogar, como George, un rumano que trabajaba limpiando oficinas antes de la pandemia.

"Me ha afectado porque mi trabajo ha cerrado. Ya no puedo trabajar", lamenta George Botezatu, parado rumano en el Reino Unido.

Hace ocho semanas, Paulo Palrao, portugués, también fue despedido. Ahora, como muchos otros europeos que trabajan en la hostelería en Londres, está parado y sin techo.

"Trabajaba en un restaurante, perdí mi trabajo y no podía pagar el alquiler. (...) No tengo dónde ir, ha sido una locura, sin comida, sin nada...", cuenta Paulo Palrao, portugués parado en el Reino Unido.

Las organizaciones benéficas intentan compensar el cierre de los centros de día, adoptado para evitar la transmisión del virus.

Visitamos un restaurante indio que ha mantenido sus cocinas abiertas. Cocina cientos de comidas al día, que tras ser empaquetadas se distribuyen por todo Londres.

"Este es el peor momento para quedarse sin hogar porque no hay nada. Normalmente se pueden lograr algunos restos, hay centros abiertos, algunas instalaciones, pero ahora no hay nada", dice Mikkel Juel Iversen, fundador de 'Under one sky'.

Esta organización benéfica depende de donaciones de los ciudadanos. Y ayuda a personas como Andre, un montenegrino que trabajaba en la construcción.

"Muchos europeos recientemente despedidos que viven aquí se encuentran en tierra de nadie, sin acceso a vuelos de repatriación, con muy pocos ahorros y sin manera de ganarse la vida", explica Luke Hanrahan, Euronews.

El Gobierno británico dice que ha alojado al 90% de quienes no tenían un lugar para dormir a nivel nacional, en hoteles. En Londres, 1.800 personas en diez hoteles.

Pero las organizaciones que ayudan a los sin techo están preocupadas también por lo que sucederá después.

"Los hoteles que están abiertos ahora estarán en funcionamiento unas seis semanas, no se sabe qué pasará después. Muchos de quienes se alojan en hoteles no pueden optar a ayudas públicas. Muchos de los europeos en el Reino Unido no han estado en el país durante cinco años. No son elegibles como residentes", explica Lucy Abraham, directora de operaciones de Glass Door Homeless Charity.

Trabajadores de los restaurantes de Londres, obreros de la construcción, limpiadores de hoteles y oficinas se preguntan si han perdido para siempre sus antiguas vidas.