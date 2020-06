El músico español Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, ha fallecido este martes a los 53 años a causa del cáncer de colón que padecía desde agosto de 2015.

En un comunicado, su familia ha agradecido al personal médico "todo su trabajo y dedicación durante todo ese tiempo" y ha pedido "respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles".

Donés había continuado publicando canciones y subiendo a los escenarios, a pesar de las recaídas de la enfermedad.

El Autor de 'La Flaca', 'Depende', 'Grita' o 'Bonito', había continuado activamente su carrera musical hasta 2019, cuando anunció su retirada de los escenarios. "Quiero parar y me voy a vivir al extranjero por eso, para estar con mi hija", dijo entonces. "Me voy muy lejos, de hecho. Para que no me puedan decir 'hey, han llamado de un festival, a ver si puedes tocar...'"

Sin embargo, en medio de la pandemia del coronavirus, Donés sorprendió al hacer un público un vídeo grabado desde la terraza de su casa en Barcelona en el que interpretaba el tema 'Vuelvo' con el que anunciaba su regreso musical.

"Vuelvo a ser lo que siempre he querido ser, vuelvo a hacer lo que siempre he querido hacer. Si la vida te da palo, Jarabe de Palo", dice la canción.

Poco después, el pasado 23 de mayo, había publicado el videoclip del single 'Eso que tú me das', adelanto de su último disco 'Tragas o escupes', que había grabado "al lado del Océano Pacífico", según explicaba Donés en sus redes. Este trabajo estaba previsto que fuera publicado en septiembre, pero se adelantó de forma abrupta.

Un tema dedicado a sus seguidores: "Eso que tú me das. No creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das.Te estaré siempre agradecido".