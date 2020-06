"Immune", la aplicación italiana que rastrea el Covid

Se llama Immuni, y parece que ha llegado a Italia para quedarse. Se trata de una aplicación que permite a los usuarios tener información acerca de si han estado en contacto con personas positivas en coronavirus, a menos de 2 metros de distancia y durante más de 15 minutos. A través de bluetooth, la aplicación busca los contactos y detalla tanto el día como el tiempo de exposición con la persona enferma. Ninguno de los datos, que serán enviados al ministerio de Sanidad, podrán ser divulgados sin consentimiento.

Giorgia Orlandi, nuestra enviada especial, se ha realizado la prueba del hisopo. Inmediatamente después, pregunta al doctor Arturo di Girolamo, epidemiólogo,cómo funciona la aplicación."Si el resultado es positivo -indica- las autoridades sanitarias se pondrán en contacto con usted y le preguntarán si ha instalado la aplicación. Si lo ha hecho, el operador le pedirá que proporcione un código específico generado por la aplicación y a medida que se introduzca en el sistema generará otros códigos que se vincularán a todos los dispositivos móviles que hayan estado en contacto con el suyo. Posteriormente se envía una notificación a todos ellos pidiéndoles que se pongan en contacto con las autoridades para los siguientes pasos".

Pero que sea fácil de usar no significa que todo el mundo esté preparado para ello. Muchos temen un efecto 'obsesivo' que les enganche aún más al teléfono: "Cuando iba a descargar la aplicación -comenta un joven- me entraron dudas sobre si realmente quería compartir toda esta información sobre mí y también me plantee si me iba a pasar todo el tiempo obsesionado con el móvil por si me llegaba un aviso de que había estado en contacto con una persona enferma. La verdad es que todo esto me estresa".

Cuestiones de privacidad aparte, según las autoridades locales uno de los aspectos que pone en tela de juicio su utilidad es que la descarga de la aplicación no es obligatoria, como tampoco lo es que los usuarios digan cuándo han dado positivo.

Aunque Italia ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, hasta el momento solo ha habido un millón de descargas, relativamente pocas para el ministerio de Sanidad. Nicoletta Veri es consejera de Sanidad de la región de los Abruzos: "La aplicación ha aparecido justo cuando la gente necesita más el contacto con los demás, cuando se tienen más ganas de ser sociables, y no se preocupan por la idea del contagio. La aplicación se considera como un obstáculo al intercambio social, y por eso no hay mucha gente que no tiene motivación para descargársela".

La motivación es precisamente lo más importante: para que Immuni funcione tiene que estar en los teléfonos de al menos el 60% de la población. Para el Gobierno italiano es el precio que hay que pagar para volver a la normalidad.