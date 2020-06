La Unión Europea (UE) se enfrenta a una recesión de proporciones históricas debido al COVID-19.

Para fomentar la recuperación, el Comisario Europeo ha presentado un presupuesto que se utilizará entre 2021 y 2027, que incluye un nuevo fondo. Conversamos con Johannes Hahn, comisario europeo de Presupuesto y Administración sobre cómo los países del bloque deberán afrontar la crisis en los próximos meses y si las medidas tomadas tendrán el efecto buscado.

Entre las medidas de la UE para paliar la crisis económica está el fondo de recuperación, el cual tiene como principales receptores a Italia, España, Francia y Alemania. Este paquete de ayuda está valorado en 750.000 millones de euros, lo que ha producido un choque con los países llamados "los 4 frugales" -Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca- , que desde el incio de las conversaciones entre los Estados miembros mostraron su desacuerdo por la cifra en cuestión.

Euronews: ¿Cuál es su percepción de quién está dispuesto a hacer concesiones y a contribuir a reducir esta brecha?

Johannes Hahn:cada país europeo exporta dos tercios de sus exportaciones a otro país europeo. Así que si queremos recuperarnos, para poner en marcha la economía, tenemos que hacerlo en todas partes, idealmente de forma simultánea porque tenemos cadenas de suministro, cadenas de entrega, etc. Por lo tanto, tenemos que apoyar a los que están más necesitados que otros. No sólo hemos hecho la evaluación de las necesidades, para saber lo que es necesario, sino también la forma en que el dinero debe ser distribuido, debe ser proporcionado. Pero no como una "comida gratis ", sino como el vínculo con ciertas medidas de reforma, que no sólo deberían ayudar a los países a recuperarse, sino también a ser más resistentes, a hacerse más resistentes, a estar mejor equipados si hay una próxima crisis.

Euronews: lo Estados miembros necesitarán tener algún tipo de equilibrio entre la cantidad de dinero que se desembolsa a través de las subvenciones, lo que significa no devolverlo, y a través de préstamos. Los "cuatro frugales" bien conocidos pueden querer una proporción diferente, para que no se liberen dos tercios como subvenciones. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Johannes Hahn:los llamados frugales deben entender que se trata de una inversión. Invertimos en el mejor rendimiento de la economía europea y, aquí, creo que todo el mundo tiene que contribuir y entender la interdependencia. Por ejemplo, el país que mejor conozco es Austria, y su segundo destino de exportación es Italia. Así que si Italia no está en buena forma, hay un impacto inmediato en la economía austriaca donde cada cuarto empleo depende de las exportaciones.

Euronews: ¿qué ejemplos concretos puede darnos sobre las reformas para que los países puedan acceder a los fondos?

Johannes Hahn:Croacia es un excelente país pequeño de la Unión Europea, pero es el país de Europa que más depende de los ingresos del sector turístico. Alrededor del 25 por ciento de su producción nacional se basa en el turismo. Así que si hay algo que afecta al sector turístico, tiene inmediatamente un gran impacto en la situación general de este país.

Con el fin de tener una mejor distribución de riesgos, es en el interés de Croacia para diversificar su sector empresarial. Y esto es exactamente lo que tratamos de lograr ahora, utilizando, por así decirlo, la crisis de Covid para invertir en la diversificación de la economía de Croacia, lo que hace que el país sea más resistente si algo sucede.

Euronews: la Comisión está sugiriendo un impuesto a las grandes corporaciones que no obtienen beneficios del mercado único, incluso un impuesto específico para el sector digital, para las grandes empresas de tecnología. ¿Qué argumentos puede utilizar para convencer a los estados miembros de que es una buena idea tener nuevos impuestos y dirigirse a esos sectores?

Johannes Hahn:tenemos que ver en particular cuando se trata de subvenciones, cómo devolverlas. Y hay, en principio, dos opciones. La primera opción es tener, al menos en el futuro, altas contribuciones iniciales o contar con nuevas fuentes de ingresos que eviten que los estados miembros tengan que contribuir más tarde. Y no veo ningún apetito entre todos los estados miembros de tener futuras contribuciones más altas. Así que esta segunda opción es la más realista. No estamos apuntando con nuestras propuestas a los contribuyentes europeos individuales, en absoluto, porque ya están sufriendo mucho con esta crisis. Y en muchos países hay un nivel de impuestos bastante alto. Pero también estamos persiguiendo con esta idea nuestras prioridades políticas.

Euronews: usted dijo que Europa necesita ser competitiva también en un mundo donde otras potencias geopolíticas como China y los EE.UU. tienen sus propios paquetes de recuperación. ¿Este presupuesto es lo suficientemente fuerte para que la Unión Europea tenga la posición de una gran potencia?

Johannes Hahn:si estamos consiguiendo este presupuesto, creo que estamos bien equipados. Habrá suficiente poder de fuego financiero para hacer frente a la crisis actual y más importante aún para ayudar a Europa y a sus estados miembros, a su gente a salir aún más fuerte de esta crisis que antes.