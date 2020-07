Cita con Pablo Picasso en el Museo de Bellas Artes de Lyon

Banksy ha vuelto a utilizar el metro de Londres como su lienzo, esta vez creando una obra de arte que se centra en la pandemia del coronavirus.

El venerado artista publicó un vídeo en Instagram que muestra a una persona, que se supone es él, vestida con el mismo uniforme que los limpiadores que han sido reclutados para desinfectar el metro durante la crisis de COVID-19.

El individuo aparta a los pasajeros mientras pinta ratas de diferentes formas relacionadas con la pandemia en las paredes de los vagones usando una plantilla.

El trabajo se llama "Si no te enmascaras - no entras" - llevar una mascarilla es obligatorio en el transporte en Londres, como en buena parte del resto del mundo.

Transport for London (TfL), que gestiona el metro, dijo más tarde que la obra fue retirada "debido a nuestra estricta política anti-graffiti", pero declaró que Banksy es bienvenido para recrear su mensaje "en un lugar adecuado".

"Apreciamos la voluntad de animar a la gente a usar mascarillas, lo que la gran mayoría de los clientes de nuestra red de transporte están haciendo", dijo un portavoz de TfL.

Las ratas utilizadas en la nueva obra de arte son similares a las que aparecen en un cuadro que Banksy compartió en abril cuando las medidas de bloqueo estaban en pleno vigor en el Reino Unido con el pie de foto: "Mi esposa odia que trabaje en casa".

En sus trabajos anteriores, el artista ha pintado ratas y monos en los vagones del metro.

Banksy dejó su firma en el tren con un mensaje para los londinenses: "Me confino, pero me vuelvo a levantar" (I get locked down, but I get up again), que hace referencia a la canción Tubthumping de Chumbawamba (1997) con el estribillo "me noquean pero me vuelvo a levantar" (I get knocked down, but I get up again).

Banksy es uno de los artistas más cotizados del mundo y se esfuerza por mantener su identidad en secreto, lo cual forma parte de su éxito y del misterio que le rodea.