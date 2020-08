Bielorrusia encadena el tercer día de protestas tras las elecciones presidenciales. Tres países, Lituania, Letonia y Polonia, se han ofrecido como mediadores para resolver la crisis en Bielorrusia.

La condición es que Minsk detenga la violenta represión contra los ciudadanos, libere a los manifestantes detenidos y reanude el diálogo con la sociedad civil.

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania ha asegurado que el reto es establecer quién representa la oposición.

"Menciona a la oposición, hay que entender que es una situación caótica, descentralizada, es muy difícil entender quién es el líder. Incluso Svetlana, que se encuentra en Lituania, fue la líder de la oposición pero nunca se convirtió en una política, es solo una joven que se vio envuelta en una ola de popularidad", asegura Linas Linkevičius, ministro de Exterior.

Los distintos grupos que forman la oposición en Bielorrusia no se rinden. Tal y como aseguró desde Moscú Verónica Tsepkalo, buscan una condena por parte de la comunidad internacional.

"Nuestra esperanza es que la comunidad internacional no reconozca a Lukashenko como presidente, porque no ha sido elegido por el pueblo, no puede representar a Bielorrusia en el ámbito internacional. La presidenta debería ser Svetlana Tikhanovskaya. Pedimos que los países rechacen a Lukashenko".

La única de las tres mujeres, que encabezaban la oposición, que se ha quedado en Bielorrusia es Maria Kolesnikova. En declaraciones a Euronews aseguró que no tenía intención de irse.

"No, no me voy a ir. Siento el apoyo del pueblo bielorruso. La gente que me encuentro en la calle me aplaude, me abraza y yo les devuelvo el abrazo. Sé que juntos podemos cambiar Bielorrusia a mejor".