Partidarios y detractores del derecho al aborto se reunieron en las calles de Buenos Aires para seguir juntos la larga noche de votación en el Senado argentino que culminó con un festejo verde, una decepción azul y un hito histórico para la interrupción legal del embarazo en América Latina.

El texto recibió los votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y una abstención, tras una sesión de 12 horas.

Estos fueron algunos de los argumentos de los senadores a favor y en contra de la legalización del aborto:

Ana Claudia, Alianza Frente para la Victoria, de Corrientes: “Obligar a una persona gestante a parir es una violación de los derechos humanos. Cursar un embarazo completo cuando no es deseado es tortura".

Pablo Blanco, Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego, de Tierra del Fuego: "Este proyecto le niega la condición de persona al niño por nacer. Aquí no hay margen para especulaciones. La vida se defiende o no se defiende, la vida se protege o no se protege y yo estoy acá para proteger y defender la vida".

Carlos Alberto Caserio, Alianza Unión por Córdoba, de Córdoba: "El Estado tiene como función hacerse cargo de las desigualdades sociales. El aborto sucede y las condiciones no son las mismas para todas. Acá no venimos a promover embarazos o decir que el aborto es bueno. Acá no va a haber ningún genocidio.”

Silvia Del Rosario Giacoppo, Frente Jujeño Cambiemos, de Jujuy: “Este proyecto de ley tiene un error grave porque la vida no se interrumpe. Acá no hay interrupción, porque no se pausa, la vida no se rehabilita. Acá terminamos con la vida de alguien".

Argentina se une así a varios países que ya habían legalizado el aborto libre en Latinoamérica: Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa, Puerto Rico, además de Ciudad de México y el estado de Oaxaca en México, donde la legislación al respecto depende de cada estado.