Fiestas ancestrales en Bulgaria que sobreviven al coronavirus

Kukeri... personajes enmascarados que ahuyentan a los espíritus malignos y traen buena suerte. Decenas de personas se disfrázan de estos curiosos personajes y bailan por las calles al son de tambores en varias ciudades y pueblos de Bulgaria. Así es como suele ser uno de los festivales de fin de año búlgaro. A lo largo de enero, las regiones del sur y del oeste del país acogen varias de estas antiguas mascaradas.

Es una época del año muy ocupada para los maystori, artesanos que se especializan en la creación de estos atuendos tradicionales. En la familia Yordanovi, esta tradición es muy importante. Lyudmil Yordanov es la tercera generación de artesanos, continuando el trabajo de su padre y su abuelo: "Me he disfrazado con trajes de Kukeri desde que era pequeña, junto con mis amigos. Bailábamos juntos en el baile de máscaras. Observaba a mí padre en el trabajo y seguía todo el proceso de fabricación. Eso despertó mi interés y empecé a ayudarle. Me tomé en serio la fabricación de máscaras en mi adolescencia"

Las máscaras de Kukeri están muy elaboradas y requieren mucho trabajo. Cada una es única, mientras que cada pueblo tiene su propia interpretación de los trajes tradicionales utilizados. Como regla general, sólo se utilizan materiales naturales.

Lyudmil nos explica cómo lo hacen en su familia: "Cada artesano y artista de la máscara tiene su propio estilo y utiliza diferentes materiales. Mi padre y yo usamos una base de madera, preferimos la madera de sauce, porque es ligera y fácil de tallar. Nos ponemos sobre la piel, nos ponemos las cuencas de los ojos, y luego ponemos los cuernos y la tapa trasera".

El carnaval y los rituales que lo rodean son de origen pagano, pero han sido adoptados a lo largo de la historia e impregnados de las ideas de la época. De hecho, en muchos países ortodoxos estos rituales se celebran a la par con las fiestas cristianas.

"Estas mascaradas son profundamente antiguas. La mayoría de los investigadores creen que provienen de las festividades en honor al dios griego Dionisio. Todos estos rituales tienen el mismo origen. La gente usa mayormente pieles y ropas de cuero. Cambian su apariencia y actúan como mensajeros entre los mundos para traer la fertilidad a su región", cuenta Iglika Mishkova, doctora del Instituto de Etnología y Folklore.

Las mascaradas kukeri tienen lugar durante todo el mes de enero. La culminación es la fiesta popular Surva, que es parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Este año, sin embargo, los carnavales que atraen a las mayores multitudes han sido cancelados en favor de procesiones locales de menor escala. Se pide a los participantes que respeten las reglas de distanciamiento social. También se les prohíbe entrar en las casas de la gente, un ritual que trae buena fortuna a los graciosos anfitriones.