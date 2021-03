Con 10 candidaturas, la nueva película del estadounidense David Fincher, 'Mank', lideró la jornada de nominaciones a los Óscar.

Concretamente, y según anunció este lunes la Academia de Hollywood, 'Mank' opta a alzarse con la preciada estatuilla en las categorías de película, dirección, actor, actriz de reparto, banda sonora, sonido, fotografía, maquillaje y peluquería y diseño de producción.

Curiosamente no optará al premio al mejor guion, toda una ironía teniendo en cuenta que la obra trata sobre el guionista Herman J.Mankiewicz y su trabajo en la creación de la inmortal 'Ciudadano Kane'.

Tras 'Mank', otras seis películas optan por su parte a un total de seis premios de la Academia: 'The Father' 'Judas and the Black Messiah', 'Minari', 'Sound of Metal', 'The Trial of the Chicago 7' y 'Nomadland'.

A mejor película, por su parte, optan además de 'Mank', 'The Trial of the Chicago 7', 'The Father', 'Judas and the Black Messiah', 'Minari', 'Promising Young Woman', Sound of Metal' y 'Nomadland'.

Dos mujeres hacen historia

La cinta de Chloé Zhao es en verdad para muchos la gran favorita para llevarse los principales Óscar, y la propia cineasta chino-estadounidense opta por su parte al premio a la mejor dirección, si bien se medirá en esta categoría a auténticos pesos pesados como el ya mencionado David Fincher ('Mank') o Thomas Vinterberg ('Another Round'), además de a Lee Isaac Chung ('Minari') y Emerald Fennell ('Promising Young Woman'). Se trata de la primera vez en la historia que dos mujeres optan al galardón a la mejor dirección.

En la categoría a mejor actor vuelve a asomar la figura del legendario Anthony Hopkins por su papel en 'The Father', así como la de otro icono del cine y también ganador del Óscar, Gary Oldman, protagonista de 'Mank'. Junto a ellos, aparecen también nominados Riz Ahmed ('Sound of Metal'), y Steven Yeun ('Minari'), así como Chadwick Boseman, fallecido el pasado mes de agosto y candidato póstumo por 'Ma Rainey's Black Bottom'.

Una ceremonia atípica

Frances McDormand ('Nomadland'), Carey Mulligan ('Promising Young Woman'), Viola Davis ('Ma Rainey's Black Bottom'), Andra Day ('The United States vs. Billie Holiday') y Vanessa Kirby ('Pieces of a Woman') se disputan por su parte el Óscar a la mejor actriz.

En la categoría de mejor documental cabe destacar la nominación de la chilena 'El agente topo', de Maite Alberdi, mientras que el español Sergio Lopez-Rivera luchará por el preciado premio en la categoría a mejor maquillaje y peluquería por 'Ma Rainey's Black Bottom'.

La ceremonia de este año, la número 93, tendrá lugar dos meses después de lo acostumbrado, el próximo 25 de abril simultáneamente en el Dolby Theatre de Los Ángeles y en el Union Station de la misma ciudad. Un interesante giro de guion para una noche, este año más que nunca, imprevisible.