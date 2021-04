Georgina se contagió de la COVID-19 en octubre del 2020 pero sigue sufriendo muchos de los síntomas. En enero tuvo que dejar el instituto.

"Iba dormida, los dolores de cabeza volvieron pero más fuertes, fatiga todo el día, me costaba levantarme de la cama, falta de concentración no podía estudiar, me quedaba en blanco." explica Georgina Calero.

Ahora ha retomado las clases online pero solo para unas pocas asignaturas.

"Yo antes estudiaba mucho, sacaba muy buenas notas. Claro, ahora veo que no puedo estudiar. No retengo los conceptos, no sé de qué estoy hablando, no sé relacionar conceptos.", lamenta Georgina.

Un síndrome que afecta a la concentración

El de Georgina es uno de los 60 casos tratados en la única unidad dedicada a la Covid persistente infantil en España.

María Méndez es la jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol.

"A nosotros lo que nos preocupa sobretodo es la repercusión neuropsicólogica. De alguna manera estos niños tienen problemas en el instituto, en el colegio, para seguir las clases. Algunos no pueden ir al colegio, otros las puedes hacer online pero lo que si que tiene es dificultades de concentración.", detalla la doctora Méndez.

Su padre asegura que Georgina no es la misma y se pregunta cuando se recuperará.

"De hacer una vida normal ha pasado a no hacer nada. No poder estudiar, no poder dormir, no poder relacionarse, no poder hacer actividad física. ¿Cuánto va a tardar en irse esta Covid? ¿Cuánto tiempo tardará en irse del todo.", se pregunta Toni Calero.

Los médicos aún no tienen todas las respuestas

Son preguntas que los doctores aún no pueden responder. Antonia Enseñat, Jefa de Neuropsicología y Trabajo Social del Institut Guttmann ahonda más en este síndrome:

"Se le llama el síndrome Covid persistente pues no sé hasta cuán persistente va a ser. Yo creo que esto, con el paso del tiempo, veremos qué secuelas hay... Yo confío que no permanecerán en los niños. Pero todavía hay muchas respuestas que no tenemos."

Un tratamiento para superar el síndrome pos-COVID-19

Para que se recuperen tan rápido como sea posible, por ahora reciben un tratamiento adaptado a cada caso. Se basa tanto en la rehabilitación física y respiratoria como en la neurocognitiva.

"Los niños suelen padecer infecciones leves o no mostrar ningún síntoma, pero los médicos aquí consideran que, en cambio, tienen el mismo riesgo que los adultos de sufrir Covid persistente."

Laura Ruiz Trullols, Euronews, Badalona