En la cumbre The State of The Union, celebrada en Florencia, la periodista de Euronews, Giorgia Orlandi, tuvo la oportunidad de conversar con el primer ministro de Albania, Edi Rama, que acaba de lograr su tercer mandato consecutivo, batiendo una plusmarca en el país. La apuesta de Albania por entrar en la Unión Europea protagonizó las recientes elecciones parlamentarias.

La candidatura de Albania a la Unión Europea podría dar un paso adelante con la primera consulta para iniciar las negociaciones entre Albania y otros países de la Unión Europea que se propondrá en breve. ¿Qué importancia tiene este paso?, pregunta Giorgia Orlandi.

"Es muy difícil de decir. Es muy difícil porque tuvimos que dar este paso hace unos años y luego lo dimos otra vez, una y otra vez. No se consiguió por la dinámica interna en el Consejo Europeo y esperamos que ahora, se logre. Así que, no es fácil", responde Edi Rama.

¿Qué están dispuestos a hacer si las conversaciones se estancan una vez más?, quiere saber la periodista.

"No planeamos otra cosa que seguir trabajando por ello porque, para nosotros, la Unión Europea no es un destino o un objetivo político. Europa es una religión y nadie puede traicionar esta religión en Albania por el simple hecho de que Europa es un testamento. Y, es al mismo tiempo, lo que les debemos a nuestros hijos y, solamente por eso, trabajaremos más y más y más... para hacer de Abania un Estado europeo de pleno funcionamiento", declara Rama.

Llevar Albania a la Unión Europea ha sido su principal promesa política desde el principio. Teniendo en cuenta todos estos años que han pasado, ¿qué significado tiene hoy para Albania la adhesión a la Unión Europea?, interroga la reportera.

"Sigue significando lo mismo que significó desde el primer día. Los albaneses no se cansan de luchar por formar parte de Europa. Por supuesto, las decepciones han llegado posteriormente y la Unión Europea no ha sido correcta en el cumplimiento de sus propias promesas. Hemos hecho nuestros deberes y seguiremos haciéndolos porque, como he dicho, para nosotros la Unión Europea es lo que ha sido desde el primer día en que salimos del comunismo. Y, esta, es la primera vez en la historia que podemos elegir. Nunca pudimos elegir. Otros decidieron por nosotros y nuestro lugar estaba en diferentes espacios, pero no en el espacio que siempre quisimos que es la Unión Europea", afirma el primer ministro de Albania.

Con el proceso de adhesión a la Unión Europea, que se está alargando más de lo previsto, parece que los Balcanes occidentales se han convertido en un campo de batalla para las potencias externas, ¿cuál es su opinión al respecto?, pregunta Giorgia Orlandi.

"Al no estar plenamente integrados en la Unión Europea, los Balcanes occidentales siguen siendo una zona gris que ofrece atracción y oportunidades para otros actores, para terceros actores que no tienen la misma actitud positiva y los mismos valores y principios que ofrece la Unión Europea. Para Albania no veo ningún peligro inmediato porque los albaneses son muy fanáticos de Occidente y de la Unión Europea. El resto de países tienen que lidiar, en mayor o menor medida, con la influencia de otros actores", señala Edi Rama.

En los últimos dos años, Albania ha pasado por grandes cambios constitucionales en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, la aplicación de reformas. La situación ha mejorado, pero no es suficiente. ¿Qué progresos cree que ha hecho Tirana, especialmente, en lo que se refiere al Estado de Derecho?, quiere saber Orlandi.

"Hay una gran diferencia entre convertirse en miembros de la Unión Europea y entrar de lleno en las negociaciones. Porque, tal y como estamos hoy, no estamos preparados para ser miembros, sin duda. Pero, dada nuestra situación actual, estamos más que preparados para entrar en la vía plena de las negociaciones. Y, es ahí donde se encuentra el punto contradictorio y donde la Unión Europea está siendo miope y, de alguna manera, incluso hipócrita porque Albania merece entrar en la vía plena de las negociaciones. Y, ¡punto!", responde el mandatario albanés.

¿Cree que este progreso que acaba de mencionar es algo que le ha ayudado a ser reelegido?, interroga la reportera.

"Creo que el pueblo de Albania tiene una clara sensación de que el trabajo no está terminado. El tercer mandato es un claro encargo para terminar el trabajo. No es la recompensa por un trabajo que ya estaba terminado", declara el primer ministro de Albania.

Me gustaría abordar el tema del proceso de ampliación de la Unión Europea en los Balcanes occidentales. ¿Cuál es su posición con respecto a este documento no oficial que circula en Bruselas y que aboga por el rediseño de las fronteras de los Balcanes occidentales? Hemos escuchado al presidente de Macedonia del Norte declarar que sería "simplemente catastrófico", quiere saber la periodista de Euronews.

"Mi opinión es muy simple. En la medida en que nosotros, y cuando digo "nosotros" me refiero a todos los actores y protagonistas, es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, los actores de la región, no abordemos el statu quo con un enfoque muy abierto y claro, las frustraciones estarán presentes. Y surgirán ideas, desde las más ridículas hasta las más extrañas, porque el statu quo no es una opción. Aunque tenemos que resolver profundos desacuerdos, tenemos que aceptar que haya discrepancias y, al mismo tiempo, avanzar juntos para reforzar nuestra cooperación y crear en la región un espacio Schengen que funcione plenamente y en el que se apliquen las ‘cuatro libertades’ de la Unión Europea", concluye Edi Rama.