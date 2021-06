El fondo de recuperación europeo bajo la mirada de Austria, Eslovaquia y República Checa

La respuesta política a la pandemia ha sido objeto de acalorados debates en las capitales de la Unión Europea desde la primavera de 2020. Una solución compartida se materializó en un paquete de rescate cinco veces mayor que el Plan Marshall, con el objetivo de proporcionar ayuda y aumentar la resistencia de las economías de la UE. ¿Será suficiente? Euronews lo debatió con los principales políticos de Austria, Eslovaquia y República Checa en la conferencia GlobSec 2021 celebrada en Bratislava.

Pregunta: Permítanme empezar preguntándoles por el mecanismo de recuperación y resiliencia. Por supuesto, ha habido mucho debate al respecto. Y cree, Canciller, empecemos por usted. ¿Cree que será suficiente para impulsar la recuperación y las economías?

Sebastian Kurz, canciller de Austria: Creo que será suficiente. Y también diría que tiene que ser suficiente. Saben que pensamos que era necesario invertir mucho dinero para poner en marcha la economía. Pero no habríamos aceptado una unión de la deuda permanente. Y no queremos repetirlo varias veces. Creemos que era una herramienta necesaria en este momento, pero no debemos recurrir a ella tan a menudo.

P: ¿Diría que ahora hay menos escepticismo?

Kurz: Sí, hay menos escepticismo porque hemos acordado las cifras. Acordamos un paquete más amplio, que incluye el Estado de Derecho y otros criterios. Estuvimos de acuerdo en que debería haber un enfoque principal en la inversión en la digitalización y también en la economía verde, que hace que nuestras economías sean más resistentes y también más potentes. Y por último, pero no por ello menos importante, también acordamos que se trata de una herramienta única y que no es una unión de la deuda permanente, lo que para nosotros era el punto más importante.

P: Primer Ministro Hagger. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Será suficiente? ¿Y cuáles son los principales pilares de su estrategia nacional?

Eduard Heger, primer ministro de Eslovaquia: Si queremos invertir mucho dinero fuera de los bolsillos del gobierno y aumentar la deuda, tenemos que tener las inversiones vinculadas con las reformas. Porque sabemos que las reformas son las que traen las finanzas públicas saludables, beben ir de la mano a fin de evitar un mayor crecimiento de la deuda. Debemos contar con instrumentos que nos ayude a reducir la deuda y que a la vez permita que economía crezca. Pero la reforma de las pensiones, la reforma fiscal, las reformas de la educación depende de país a país. Sin embargo, el elemento de las reformas debe ser discutido cada vez que hablamos de este paquete de dinero, porque si no hacemos las reformas, invertimos un dinero que no tendrá el impacto que debería.

P: Señor vicepresidente...

Karel Havlíček, vicepresidente del Gobierno de República Checa: Incluso antes de la crisis, en República Checa, definimos las nuevas prioridades. Hemos cambiado completamente las prioridades a nivel nacional, hemos empezado a invertir en investigación, desarrollo. Nos gustaría presentar a la República Checa y promoverla no como un país de cerveza barata, con una hermosa campiña y el Puente de Carlos, sino como un país de conocimiento, innovación, ciencia y universidades. Y en cuanto al plan de recuperación y resiliencia, se basa en esta estrategia de innovación y la cuestión de si es suficiente desde nuestro punto de vista, la cantidad es suficiente

P: Hemos recibido algunas preguntas. Y me gustaría plantear la primera de esas preguntas a nuestros ponentes. ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre la solidaridad política de las sociedades europeas que acompañará a las reformas económicas ya destacadas? Primer Ministro...

Heger: Después de la pandemia, sentimos que la gente está cansada de estar encerrada. Han pasado por una crisis. Teníamos que ayudar como gobierno. Pero no podemos olvidar en el debate general que hay otros lugares en el mundo donde tenemos que ayudar. Y creo que la solidaridad en general, es una palabra que tenemos que explicar mucho más en general, incluso en la política local. Lo que veo en el pasado o desde los últimos meses o años, y creo que vino con la primera vez que escuchamos el lema "Estados Unidos primero", es este... yo diría egoísmo. Y creo que es muy, muy peligroso que el mundo desarrollado se vuelva egoísta.

Kurz: Comparto totalmente la visión de la solidaridad en la Unión Europea y creo que todos los Estados miembros pueden estar de acuerdo en ello. Lo que a veces olvidamos dentro de la UE es que competimos con otras partes del mundo, con China, con Estados Unidos y con muchos otros países. Y si nos fijamos en las tasas de crecimiento económico, tenemos que evitar que nos convirtamos en un museo con un alto nivel de vida. Y creo que siempre tenemos que repetir y recordar que la base de la solidaridad, la base de las inversiones públicas, la base de un mayor nivel social es la competitividad y el crecimiento económico. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el Reino Unido, por supuesto, tuvieron una evolución muy negativa el año pasado, pero este año tendrán una tasa de crecimiento económico del siete por ciento. Por ejemplo, si miramos a China en este momento, tienen un enorme crecimiento económico. Así que creo que debemos centrarnos en la solidaridad, sin duda. Pero siempre tenemos que recordar que la solidaridad es posible si todos los 27 Estados miembros están funcionando por su cuenta y están conectados con éxito.

P: Pero, ¿cómo encontrar ese equilibrio, cómo tener éxito y ser lo más competitivo posible en la escena mundial, pero también no reducir tanto la solidaridad cuando se trata de la UE?

Havlíček: Funciona en conjunto. Vas a hacer un gran negocio y puedes cumplir con tu responsabilidad social de la misma manera. Así que tendremos que equilibrarlo sólo desde el punto de vista del medio ambiente. Y desde mi perspectiva, es un gran potencial, un gran potencial para la cooperación entre los Estados miembros.

P: Tengo otra pregunta del público, de Jamie Prentis: al menos el 37% del gasto total debe destinarse a la transición ecológica. Con una orientación tan estricta, ¿cómo asegurarse de que todo el proceso no se convierta en un mero ejercicio de marcar casillas en algunos casos para asegurarse de que es suficiente cuando se trata de la transición ecológica?

Heger: No creo que se trate de marcar una casilla. Es importante, de nuevo, en qué invertimos dentro de este marco. En algunos países está bien desarrollado. Así que será fácil gastar este porcentaje. Y de hecho, en algunos será incluso mayor. En países como Eslovaquia, donde en ciertas partes del país, nos hemos quedado atascados en el tiempo y no fuimos capaces de invertir lo suficiente para salir del siglo XX al XXI, tuvimos que repensar el qué y cómo lo gastamos. Pero nos dirigimos hacia la disminución de las emisiones y también nos adentramos en los planes para las casas, donde sabemos que muchas familias tienen casas en mal estado con malos consumos de energía. Así que ahí es donde invertimos gran parte de este dinero, ya que disminuye las emisiones. También ayuda al uso de la energía. Así que, sí, creo que no veo esto como una casilla de verificación.

P: El Parlamento Europeo ha realizado una encuesta que muestra que los europeos quieren que la UE gaste e invierta más en sanidad. Por supuesto, esto es algo que todos entendemos, habiendo pasado por la pandemia. En lo que respecta a Austria, la mayoría de los encuestados dijo: cambio climático y protección del medio ambiente. En cuanto a la República Checa, la recuperación económica y las nuevas oportunidades para las empresas. En el caso de Eslovaquia, el empleo y los asuntos sociales. ¿Podría comentar los resultados de sus países?

Kurz: No lo sabía pero suena bien porque es lo que hacemos. Así que estoy contento si la gente está contenta, invertimos más del 40% en transformación verde y un poco más del 40% en digitalización. Así que, eso suena bastante bien. Pero creo que para mucha gente, todo esto sigue siendo bastante abstracto. Así que probablemente no estoy seguro de que haya una diferencia tan grande entre los Estados miembros, pero no conozco las cifras.

Havlíček: Como saben, la República Checa tiene un contexto económico, una estructura económica y un crecimiento bastante específicos, especialmente desde el punto de vista del sector energético: el 60% de los sistemas de calefacción central se basan en el carbón. El 45% de la electricidad se basa en el carbón.

Eso significa que ahora tenemos que transferir todas estas fuentes a las de bajas emisiones. Es un camino extremadamente difícil el que estamos iniciando ahora. Y por supuesto, el futuro está en las renovables, pero también en la energía nuclear. Y al mismo tiempo, necesitamos el apoyo de la Unión Europea. Sí, quizás por los próximos, digamos 10 o 15 años. Lo mismo sucede con el área industrial. Somos uno de los países más industrializados de Europa, entre los tres primeros. Y eso significa que tenemos que cambiar completamente el segmento industrial y la infraestructura industrial a la tecnología verde, de baja emisión. Y lo mismo ocurre en el transporte, el 20% de las emisiones en República Checa se basa en un modelo de transporte.

Heger: Tenemos inversiones en hospitales, en el cuidado de la salud, porque sabemos que hay una gran brecha. Y creo que esta es una de las razones por las que la encuesta llegó como llegó. Pero también, una gran cantidad de dinero se destina a la reforma de la innovación. Además, en realidad, más de 600 millones de euros van a parar a las innovaciones, porque aquí es donde vemos el futuro. Somos un país muy industrial, automotriz como se conoce, y queremos desarrollar y construir sobre esta columna vertebral de nuestra economía o en inversiones, en innovaciones y, como yo lo veo, también en los otros países. Por lo tanto, es una buena base para la cooperación futura, que espero con mucho interés. Y estos son buenos vecinos y amigos también. Por eso, a pesar de todo este desorden, tuvimos que invertir en el futuro, que es muy importante para Eslovaquia.

P: Tengo otra encuesta para ustedes. Según los resultados recientes del Eurobarómetro, el 43 % de los europeos están satisfechos con las medidas tomadas hasta ahora por los gobiernos nacionales para combatir la pandemia, el 43 por ciento. Eso parece bueno. ¿Podría ser mejor? Por supuesto, podría serlo. Mi pregunta es ¿cómo asegurarse de que estos fondos y cómo utilizar esos fondos para aumentar su confianza y aumentar la confianza de los ciudadanos hacia los gobiernos nacionales?

Kurz: Solo puedo hablar por nuestro país. Pero, por supuesto, la pandemia nos afectó mucho. Por supuesto, fue terrible ver cuánta gente perdió su trabajo. Tenemos alrededor del 15 por ciento de nuestro PIB dependiente del turismo. Esto fue terrible para muchas regiones de Austria. Y ahora incluso estos sectores están regresando. Vuelve el turismo. La gente vuelve a sus trabajos. Por tanto creo que tendremos un desarrollo muy positivo en los próximos meses y años. Y todo el fondo de recuperación aún se encuentra en estado de planificación. Gastar este dinero ayudará aún más.

Heger: 43 % ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, eso es lo que es. Debería ser mejor.

P: mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío...

Heger: Sí exactamente. Lo importante es que no paremos. No lo hicimos, como dije, no hemos terminado. Todavía estamos pensando en cómo vivir con la covid para el próximo período. La vacunación es muy importante. Y sabemos que tendremos que vacunar a todo el mundo si realmente queremos deshacernos de la covid. Pero definitivamente, el nivel que tenemos allí, será mucho mejor para la calidad de vida en Europa. Así que sigamos adelante y no nos rindamos y no nos relajemos.

Pregunta de la audiencia:

Mi pregunta es sobre las condicionalidades, ¿son solo sobre reformas estructurales o debería haber -porque la UE tiene fuerza normativa también en el mundo- condicionalidades relacionadas con el estado de derecho cuando se trata de un poder judicial independiente, prensa libre, no discriminación, LGBT derechos, etc. ¿Cuál es su opinión sobre esto?

Kurz: Concuerdo en que fue un gran debate y también uno de los puntos que nosotros, como países frugales, trajimos al debate. El estado de derecho tiene que ser la base si un miembro de la Unión Europea quiere obtener mucho dinero de otros estados miembros, que tienen que pagar por eso. Y, por supuesto, como siempre, en la UE teníamos que encontrar un compromiso. Un poco más hubiera estado bien. Pero al menos acordamos algo sobre el estado de derecho.

Heger: Realmente no veo una razón para tener tal condición en las condiciones. Por otro lado, somos una Unión Europea, como dije, uno de los mejores lugares para vivir. Es un ambiente democrático. Y para nosotros, el estado de derecho tiene la importancia número uno, porque ninguna democracia puede crecer en otro entorno que no sea en un estado en el que el estado de derecho está plenamente activo. Por lo tanto, creo que este es la base. Y si vemos que hay otros puntos de vista al respecto, definitivamente es bueno tener un debate al respecto y tratar de entender qué había detrás. Pero también tenemos que entender que la Unión Europea es una unión de países autónomos con su soberanía. Pero para Eslovaquia, como ve, la situación actual, el estado de derecho es realmente algo sobre lo que queremos construir Eslovaquia. Queremos hacer de Eslovaquia un país democrático sólido con fuertes raíces en el estado de derecho.

Havlíček: Entonces, tenemos una oportunidad, una gran oportunidad de gestionar el plan como un plan europeo, no solo como un plan de un país en particular, y que el poder de esta iniciativa de este plan sea como en los negocios, en un balance, ya sabes, en el lado izquierdo están los activos y en el lado derecho, capital y pasivos.

Pregunta de la audiencia:

Mi nombre es Yana, profesora de la Universidad de California. Escuchamos mucho sobre el medio ambiente y la innovación, pero me gustaría saber más sobre sus planes para abordar las disparidades regionales, el aumento de la desigualdad de riqueza y de ingresos y las desigualdades sectoriales. Sabemos que algunos sectores fueron los ganadores durante la pandemia, la industria farmacéutica y otros sectores fueron los perdedores. Si pudieran contarme un poco sobre sus planes para abordar estos problemas.

P: Primer ministro Heger, si quiere comenzar...

Heger: La pregunta de los ganadores y los perdedores, sí, que toda esta pandemia fue definitivamente muy asimétrica. Y Eslovaquia es un país industrial. Nos ayudó mucho el no tener números tan malos. Al principio, esperábamos que íbamos a tener una disminución del PIB o casi un 10 por ciento, y al final no llega ni a 5. Cuando se habla de las disparidades regionales, bueno, ese es el desafío. Quiero decir, honestamente, no creo que haya una respuesta corta. Y no creo que haya una solución corta para eso. Lo tenemos en Eslovaquia desde hace 20 años y todos los gobiernos luchaban contra ello. Tras este período de 20 años, nos dimos cuenta de que son aún más grandes. Creo que la infraestructura, definitivamente educación e inversiones en todo el país, y realmente ver especialización. Creo que eso también es muy importante. E ir de la mano y paso a paso.

Kurz: Los ganadores de la crisis. Yo diría que las empresas digitales y las empresas de tecnología se encuentran definitivamente entre los ganadores. Y creo que también deberíamos encontrar una forma a nivel europeo, o más allá, de una mejor fiscalidad para estas empresas. Y, por supuesto, lo que también deberíamos intentar hacer es traer de vuelta al trabajo a tantas personas como sea posible. Así, invertimos 700 millones de euros en un país pequeño con nueve millones de personas en programas de mejora de competencias especialmente enfocados a los parados de larga duración y a ponerlos de nuevo en un puesto de trabajo.

Havlíček: Como estás evaluando la tasa de desempleo, especialmente en los países de Europa Central, bueno, en la República Checa es extremadamente baja. Lo sé. Y los perdedores, por supuesto: los minoristas y los pequeños servicios. Y esa es la razón por la que apoyamos este segmento con muchos recursos. Apoyamos a ese segmento de la pequeña y mediana empresa, especialmente en un área empresarial como los servicios, restaurantes y pequeños comercios. Pero tenemos que terminar este apoyo ahora y empezar un nuevo tipo de apoyo basado en el apoyo a la inversión, basado en el apoyo a la innovación, basado en, digamos, los programas como los préstamos de garantía y los préstamos bancarios, y parar. Porque tenemos que equilibrar y gestionar también el mercado laboral.