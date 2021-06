La pandemia, el clima y la inmigración son algunos de los temas principales sobre los que el secretario general de la ONU discutió con los líderes de la UE en el Consejo Europeo de Bruselas. Son temas que pueden unirnos, pero que, a veces, nos dividen. En cualquier caso, existe una verdadera asociación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. El periodista de Euronews, Stefan Grobe, conversa con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en este episodio de The Global Conversation.

Muchas gracias por unirse a nosotros en el programa. Hace apenas unos días, usted fue reelegido para un segundo mandato de cinco años en Nueva York. Eso significa básicamente dos cosas. En primer lugar, que la gente está contenta con lo que usted hace, y segundo, que le gusta el trabajo. Dígame, ¿cuál va a ser el objetivo de su segundo mandato?, pregunta el reportero.

"Yo diría que, probablemente, el enfoque principal será el siguiente: estamos siendo testigos de la enorme fragilidad de las sociedades, de una pandemia mundial, del clima, de la anarquía en el ciberespacio... incluso del riesgo de la proliferación nuclear. Y, lo cierto es que necesitamos más cooperación internacional y más enfoques multilaterales para hacer frente a estos problemas. Pero, para ello, necesitamos reforzar nuestro sistema multilateral y asegurarnos de que, para algunos bienes comunes globales, el clima es un buen ejemplo. La salud es otro ejemplo, en cuanto a la preparación, en relación con las pandemias. Tenemos que reforzar los mecanismos de gobernanza multilateral. Fíjese en la OMS", declara António Guterres.

El mayor reto para toda la humanidad, en estos momentos, es la pandemia. Usted dijo en el Parlamento Europeo que la situación puede ir en cualquier dirección, romperse o abrirse paso. ¿Qué quiso decir con eso?, quiere saber el periodista.

"Bueno, es muy sencillo. Si no se consigue vacunar a todo el mundo en todas partes, más pronto que tarde... si el virus muta, y está mutando en un momento determinado, y no se consigue hacer vacunas... Es inútil, si se mantiene la enorme desigualdad entre los países desarrollados y los países en desarrollo en los proyectos de recuperación. Y, podríamos tener un colapso en muchos aspectos de la economía mundial. Por el contrario, si se es capaz de vacunar a todo el mundo en todas partes y se derrota al virus y, al mismo tiempo, se abordan los problemas de deuda de liquidez de los países en desarrollo y se garantiza que los países en desarrollo también puedan recuperarse de la pandemia, podríamos conseguir un gran avance", afirma Guterres.

Evidentemente, hay enormes lagunas en la atención sanitaria, en la protección social... Pero creo que lo más urgente es, y usted lo ha mencionado, la desigualdad en cuanto a las vacunas. ¿Cómo podemos intensificar estos esfuerzos? Usted ha mencionado, ha dicho que necesitamos un plan global. Es urgente. Esto es inmediato, expone Stefan Grobe.

"Tenemos que duplicar la capacidad de producción de vacunas y tenemos que garantizar una distribución equitativa de las mismas. Por eso, he sugerido a nivel del G20, por ejemplo, en el que se encuentran las mayores potencias, crear un grupo de trabajo de emergencia con los Gobiernos de los países que producen vacunas o pueden producirlas. Si hay suficiente apoyo tecnológico y si se facilitan las patentes y se ponen en marcha las cadenas de suministro para duplicar esa capacidad de producción, hay que contactar con las farmacéuticas, para asegurarse de que esto ocurre y, al mismo tiempo, utilizar la iniciativa COVAX para lograr una distribución equitativa de vacunas en todas partes", señala el secretario general de las Naciones Unidas.

Otra fragilidad global es el clima. Usted ha elogiado a la Unión Europea por su acuerdo ecológico. Ahora, los críticos dicen que no es suficiente, que es demasiado pequeño y llega demasiado tarde. ¿Cuál es su respuesta?, interroga Grobe.

"Desde el punto de vista de los objetivos, Europa va por buen camino. ¿Qué hace falta ahora? Es necesario tener las políticas y las medidas para transformar esos objetivos en realidad. Y ese es un aspecto que preocupa. Los paquetes de recuperación que se están aplicando en Europa y, en todas partes, siguen destinando mucho dinero a los combustibles fósiles, siguen sin hacer lo suficiente por las energías renovables. Todavía no estamos trasladando la fiscalidad de los ingresos al carbono. Todavía no somos capaces, aunque Europa haya anunciado que no va a financiar más centrales eléctricas de carbón en el mundo. Pero, aun así, se construyen centrales de carbón en diferentes partes del planeta. Quiero decir que, los objetivos están bien. Tenemos que asegurarnos de que las políticas aplicadas garanticen la consecución de esos objetivos y, obviamente, tenemos que hacer todo lo posible para que el resto del mundo haga lo mismo", relata António Guterres.

Otro tema, al que usted ha dedicado mucha energía a lo largo de su carrera y en la vida pública, es la situación de los refugiados. Ahora, la pandemia ha empeorado la situación de los migrantes. En sus conversaciones con los líderes de la UE, ¿ha tenido la impresión de que este es un tema que se va a abordar de forma adecuada en el futuro?, quiere saber el periodista.

"Creo que aún queda mucho camino por recorrer. Pero, para mí, una cosa es evidente. Cuando se tiene una Unión Europea en la que el comercio es libre, en la que puedo ir de Bruselas a Copenhague o de Bruselas a Lisboa sin mostrar mi pasaporte y sin mostrar ningún otro, y utilizando la misma moneda, está claro que no es posible examinar el asilo y la inmigración país por país. Debemos tener un enfoque europeo del asilo y de la inmigración, porque si no, la competencia entre países hará imposible la gestión. Y si no hay un enfoque europeo de la inmigración y el asilo, y si no hay una cooperación efectiva entre Europa y los países de origen y de destino, estos flujos seguirán siendo gestionados por contrabandistas y traficantes", declara Guterres.

Me gustaría mencionar un programa en el que la Unión Europea es el socio más importante de las Naciones Unidas, y es la Iniciativa Spotlight contra la violencia de género. Es un programa relativamente reciente. Háblenos de él, invita el reportero al veterano político portugués.

"Bueno, en primer lugar, es importante decir que uno de cada cuatro euros que gastamos en la ONU proviene de los contribuyentes europeos y quiero expresarles mi gratitud por ello. La Unión Europea es, hoy, el mayor socio. La UE es el mayor donante humanitario y el mayor proveedor de ayuda oficial al desarrollo. La Unión Europea está apoyando financieramente, un programa que estamos gestionando en la ONU: la iniciativa Spotlight. Un programa que tiene como objetivo, como usted ha mencionado, combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Y ese programa es, con mucho, el mayor programa del mundo con estos objetivos. Por poner un ejemplo, gracias a este programa se ha dado apoyo a 650 000 mujeres víctimas, en todo el mundo. Se han promulgado 84 nuevas leyes en diferentes países, exactamente, para proteger a las mujeres y a las niñas en relación con la violencia. Y, si se observa el número de condenas a los agresores, hemos visto un aumento del 22 %, lo que significa que el programa cubre todo el apoyo a las víctimas. Se trata de mejorar la legislación, actuar con los sistemas judiciales, con las fuerzas policiales y, al mismo tiempo sensibilizar, de manera especial, a los hombres y a los niños para que tengan un enfoque adecuado de la masculinidad. Así pues, se trata de un amplio conjunto de iniciativas que han sido muy eficaces en un momento en el que, por desgracia, la violencia contra las mujeres y las niñas está aumentando", concluye el secretario general de las Naciones Unidas.