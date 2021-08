Más de 200 000 personas se han manifestado en diferentes ciudades francesas contra el "pase sanitario", que conlleva restricciones a las personas no vacunadas contra la COVID-19.

Ha sido el tercer sábado consecutivo de protestas, con una participación cada vez más numerosa. La manifestación más importante y la más tensa reunió a unas 15 000 personas en París, al grito de "libertad, libertad".

"Personalmente, no estoy vacunada y no me vacunaré. Me da igual lo que me prohíban, ir a las tiendas, a la piscina o al cine, no importa. La vida no tiene precio. La libertad es eso, no vacunarse, no ceder al chantaje del Gobierno", decía una manifestante.

Manifestaciones en Suiza

También en Suiza hubo manifestaciones. En Lucerna, más de 4 000 personas marcharon contra la vacunación y las restricciones. Y en Ginebra, alrededor de 1000, con carteles en los que se podía leer "No a la dictadura sanitaria" o "Mi cuerpo, mi elección, mi libertad", pues consideran que las restricciones atentan contra las libertades civiles.

En Italia, sigue el pulso en la calle contra el "pase verde"

En Roma, la capital italiana, se sumaron dos protestas, una organizada por grupos políticos y otra, por propietarios de bares y restaurantes, ambas contra la introducción del llamado "pase verde".

A partir del 6 de agosto será necesario para entrar en cines, museos, piscinas cubiertas, estadios o para comer en el interior de restaurantes.