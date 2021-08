El factor determinante de por qué se marchan grandes astros de la liga española como Messi es la pandemia, según los expertos. La COVID-19 ha afectado a los ingresos de manera muy contundente. De repente los equipos han dejado de ingresar sin previo aviso, como le ha podido pasar a otros sectores.

El fútbol y el deporte están viviendo la crisis más grande de toda su historia. "Los ingresos se han cortado en seco", destaca Francesc Cruces, director del máster de Gestión Deportiva de SMS y EAE Bussines School."Esa es la explicación por la que ha habido un impacto tan duro en los últimos 18 meses", añade.

Sin embargo, en Europa no todos los equipos están igual. El caso de España es particular. Euronews ha entrevistado al experto en gestión deportiva para averiguar por qué el fútbol español vive uno de los peores momentos de su historia_,_ después de años en el que los fichajes millonarios no eran un problema.

La pandemia ha afectado más a los clubes que dependen de su estadio

Hay clubes que tienen una gran dependencia de sus derechos de televisión que suponen el 60 % de sus ingresos anuales. "Estos clubes que tienen una alta dependencia de los derechos televisivos han tenido un impacto por la pandemia, pero los derechos de televisión se han protegido, más allá de que la Liga ha tenido que pagar una penalización a los tenedores de los derechos porque hubo unos meses que no hubo liga, creo que fue de un 15%. En esos clubes el impacto se ha protegido", indica Cruces.

"En cambio, hay otros clubes que además de los derechos de televisión tienen una gran dependencia de derechos comerciales y de lo que generan en sus estadios que es en lo que el argot se llama “ingresos por día de partido”. Estamos hablando de tickets, entradas en el Bernabéu o el Camp Nou con todos los turistas que han dejado de venir. Comidas y bebidas alrededor del estadio y a nivel comercial los clubs han tenido que renegociar con los patrocinadores compensaciones porque muchos de los activos de los patrocinadores no se les han podido entregar", justifica Cruces.

Por ejemplo, los ingresos que recibían de los museos el Barcelona o el Madrid a los que iban millones de usuarios al año, han quedado prácticamente en cero según el director del máster.

¿Qué equipos están peor y qué equipos están mejor?

Los niveles de deudas son datos que están publicados en las cuentas anuales de los clubes. El Barcelona es el que tiene un endeudamiento más grande, el Atlético Madrid le sigue como segundo en el ranking y detrás están Real Madrid y Valencia. "En cambio, hay clubes que están bastante saneados, y claro que la pandemia les ha impactado, pero no tenían tanta dependencia de su estadio", apunta Cruces.

Clubes más pequeños que no tienen tanta dependencia de lo que pase en el estadio, que viven en gran parte gracias a los derechos de la liga pues han pasado el temporal mejor con masas salariales más contenidas y con la reducción de los salarios de los jugadores.

La pandemia ha tenido un impacto masivo en el fútbol europeo superior a los 10 000 millones de euros, según Cruces. "A cada uno le ha cogido con los deberes hechos de una manera distinta. Los que estaban ahí al límite pues están sufriendo un montón", indica el director del máster de Gestión Deportiva.

Cuando Florentino Pérez hablaba de la ruina del fútbol. Esta es "muy relativa", según Cruces. "Será la ruina para los grandes, pero hay equipos como el Leganés que cuando estaba en primera era el equipo que estaba ganando de beneficio entre 6 y 8 millones de euros al año. Equipos como el Eibar están saneados porque sus cuentas son sólidas. El Eibar ha bajado a segunda, pero tiene un año especial que la liga le otorga los mismos ingresos que si estuviera en primera; pero es un equipo saneado. La deuda del Sevilla está controlada", señala Cruces.

¿Qué ha pasado con el Barcelona?

El problema del club es que el esfuerzo que tenía que dedicar a la masa salarial ya estaba por encima de lo recomendado. No solo por los salarios también por las amortizaciones. "Cuando tú compras a un jugador por 150 millones de euros y esa inversión la tienes que amortizar durante 5 o 6 años. Esa carga económica la tienes en tu ejercicio. El Barcelona está por encima del 66% o 67% de su presupuesto en salarios. Cuando tu ingresas mil millones de euros y te gastas 600 en salarios y los ingresos te bajan del día a la noche, tú no tienes tanta capacidad de reducir gastos tan rápidamente", apunta Cruces.

Dejar de ingresar por culpa de la pandemia fue muy rápido, pero rebajar lastre no ha sido tan sencillo, porque cada contrato es un mundo. "Cada contrato tiene cláusulas y sobre todo la mochila que arrastras por haber comprado jugadores como Coutinho, Dembélé, Griezmann, eso ya está firmado. Esa mochila no la puedes hacer desaparecer. Por eso la masa salarial del club es lo que le está dificultando manejar esta situación tan difícil.", añade Francesc_.

_

¿Cuál es la solución?

Esto ha sido una lección muy importante según Cruces. "Yo leía cuando se anunció la Superliga europea a la que el Bayern de Múnich no se sumó en ningún momento. Leía cómo los gestores del Bayern de Múnich decían: “bueno, señores si ustedes dicen que iban a ir a la ruina quizá lo deberían de haber pensado antes de comprar a jugadores de manera desmesurada con precios desorbitados". Algo que según Cruces es la clave de todo.

"Para mí hay una gran diferencia entre el modelo del Bayern de Múnich que es una gestión muy seria. A nivel de costes, la masa salarial o los salarios que cobra una estrella en el Bayern de Múnich no tienen nada que ver con el salario que cobra una persona, por ejemplo en el Barcelona. Estamos viendo salarios de doble dígito con jugadores que quizá no marcan, según mi opinión personal, la diferencia. Por lo tanto, es importante la contención en la masa salarial indiscutiblemente. Cuando ves el presupuesto del Barcelona y te das cuenta de que más del 65% del coste viene de salarios, está claro que donde tienes que mejorar tus costes es en salarios. Esta es una lección que el Barcelona se va a llevar bien aprendida de toda esta crisis. Tener que sacrificar al mejor jugador de la historia por este tema creo que es muy claro. Esto no es un aviso, es una durísima realidad", indica Cruces.

La barrera salarial depende de los ingresos, los costes y la deuda

La fórmula matemática es que al total de lo que ingresas, le tienes que restar los costes estructurales, y la deuda. Lo que te queda es el dinero que puedes gastar en salarios. "Por decirlo de alguna manera, tu no puedes gastar un dinero que no tienes; pero ese es el límite salarial", destaca Cruces. "A fecha de hoy creo que todavía hay algunos clubes que están por encima de ese límite salarial y eso es lo que hace que no puedas mantener el coste de Messi porque estás completamente fuera de la regulación", apunta el director del máster de Gestión deportiva.

"Yo creo que era público y notorio que el Barcelona estaba totalmente disparado en costes y que por eso han hablado con los jugadores para bajar salarios, pero no es tan fácil. Es muy fácil perder cientos de millones en ingresos, pero no es tan rápido gestionar una rebaja salarial con jugadores que te lleven a una posición de solidez", destaca Francesc.

La fórmula de moda: los fichajes a coste cero

Lo que ha hecho el Barcelona este año ha sido fichar solo a jugadores de coste cero. Son jugadores que quedan libres, con lo cual no hay que pagar a la otra entidad para tener los derechos federativos de ese jugador. "Esto está todo dominado por la hoja de cálculos", indica Cruces. "Lo mismo que cuando tu fichas a un jugador por 150 millones de euros, lo que significa es que estás arrastrando la amortización de ese fichaje durante 6 o 7 años", añade.

El Barcelona, por ejemplo, tiene este año una amortización de 20 millones de euros por el fichaje de Coutinho. El jugador se fichó hace 5 o 6 temporadas.

"Hemos visto un mercado de fichajes más bien pobre", dice Cruces. "Creo que el Manchester City o el Chelsea han movido algo el mercado, pero ha sido un mercado muy marcado por la pandemia. Con lo cual, es buscar jugadores no sólo que no te cueste el traspaso sino jugadores cuyo coste salarial puedas controlar y meter dentro de tu estructura de salarios" apunta.

¿Qué pasa con el fondo CVC?

Los inversores de los grandes fondos al final lo que quieren es dejarte un dinero ahora y recuperar esa inversión con un porcentaje extra durante un periodo. "El Real Madrid con Providence tiene un acuerdo donde recibe 50 millones de euros por temporada, pero Providence tiene derecho a la explotación de una parcela económica del Real Madrid durante X años", pone como ejemplo Cruces.

Con la aportación de los 2700 millones del fondo CVC lo que está proponiendo la Liga a los clubes es según Cruces: “He llegado a un acuerdo con este fondo. Este fondo nos va a dar ahora unos 2 700 millones de euros y a cambio este fondo va a tener derecho de un 11% de lo que generemos en la venta derechos audiovisuales en los próximos 50 años.Con lo cual nosotros ahora tenemos dinero fresco en el bolsillo y lo necesitamos porque estamos afectados por la pandemia. Ahora que sepamos que durante 50 años un 11% de lo que consigáamos en la venta de derechos audiovisuales se lo tenemos que dar a estos señores"

Sin embargo, lo que dicen los que están en contra es que 50 años con un 11% de los derechos audiovisuales deberían dar más dinero que esos 2 700 millones de euros.

"Ahí está la discusión", señala Francesc Cruces. "El Real Madrid publicó varios escenarios para demostrar que este acuerdo era una ganga para el fondo de inversión e incluso había un escenario que se llamaba fin del mundo, en el que todo estaría fatal... en el que el fondo no perdía dinero. El riesgo que asumía CVC era muy bajo y por tanto no era beneficioso para la Liga", apunta el responsable del máster en Gestión Deportiva_._ Cruces cree que lo que hay detrás del acuerdo es alguna cláusula que dirá que los clubes tienen que jugar la Liga durante 50 años, lo que cerraría la puerta a una posible Euroliga.

Si ese contrato entra en vigor esta temporada, CVC recuperaría este año 180 millones de euros. "Si lo multiplicas por 50 te salen unos beneficios muy interesantes para el fondo", señala Cruces.

Estamos en una época en la que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no quiere más ataduras con la Liga y por eso hay una tercera razón, según Francesc Cruces, que es que "el Madrid con los ingresos de televisión que obtiene podría utilizarlos para conseguir financiación. Es decir que, si el Real Madrid va a un fondo pueda decir que de lo que ingrese, un 11% se lo de al fondo si le da financiación ahora, porque cree que de esta manera va a poder buscar una mejor financiación".

¿Qué está pasando con los derechos audiovisuales?

"Creo que lo que sí es un aviso para la Liga es que la Premiere, la gran referencia, ha hecho una extensión del contrato del ciclo actual por el mismo dinero y eso sí que es un aviso", apunta Cruces. "Cuando ves que la Premiere comienza a tener dudas de si ya han llegado a un techo, mal vamos, porque significa algo", añade. Alemania también ha renovado el ciclo de televisión ligeramente a la baja.

¿Esta situación es coyuntural por la pandemia?

"No lo sabemos", señala el director del máster de Gestión Deportiva. "Lo que había dicho Tebas hace unos meses es que la Liga española iba a sacar una nueva paquetización, que es lo que tu sacas a la venta a nivel de derechos", apunta.

"Habían dicho que iba a ser una paquetización que iba a ser revolucionaria y que iba a sorprender a todo el mundo y que iba a poner a la Liga en una posición distinta. De momento solo se ha hablado de este fondo, pero de la paquetización no ha hablado nada y los derechos audiovisuales vencen este año en España y en septiembre deberíamos conocer qué va a sacar la Liga a la venta, cuando digo paquetización me refiero a los partidos y horas que se venden, es decir cómo han fraccionado todos los partidos y cómo los van poner a la venta y qué va a pasar en esa posible puja."

A pesar de todo, el valor de la Liga se mantiene

La Liga no ha perdido un valor absoluto por la pandemia. La Liga ha podido tener una afectación mayor en ingresos y se mueven menos traspasos de jugadores. No ha habido partidos con público en directo en el estadio. "Dependerá de este ciclo; pero el valor de la Liga, como el del Barcelona o el del Real Madrid continúa siendo altísimos. El valor del Barcelona o del Real Madrid continúan siendo dos de las grandes propiedades del deporte a nivel mundial", concluye el director del máster en Gestión Deportiva de SMS y la escuela de negocios EAE.